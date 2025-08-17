×
Salud mental
Conferencia en Miami abordará salud mental y finanzas para migrantes latinos

La jornada tiene el propósito de ofrecer estrategias prácticas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los asistentes

    Expandir imagen
    Conferencia en Miami abordará salud mental y finanzas para migrantes latinos
    Personas caminan por una concurrida calle del barrio chino de Manhattan el 22 de noviembre de 2024 en la ciudad de Nueva York, EE. UU. (SHUTTERSTOCK)

    El próximo 25 de octubre se celebrará en Miami la conferencia “Mente Sana, Finanzas Claras”, un encuentro de orientación dirigido a migrantes latinos que buscan herramientas para afrontar los desafíos relacionados con el manejo del dinero y el bienestar emocional.

    El evento, organizado por June Seventh Consulting, tendrá lugar de 3:00 de la tarde a 6:00 de la tarde en el EB Hotel Miami, en el marco del Mes de la Herencia Hispana.

    La jornada reunirá a especialistas en finanzas, salud mental e inmigración, con el propósito de ofrecer estrategias prácticas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los asistentes.

    Temas a tratar 

    Entre los temas que se abordarán figuran la organización financiera personal y de negocios, el manejo del estrés económico en el hogar, la protección familiar mediante seguros de salud y vida, así como los pasos legales y financieros necesarios para establecerse en Estados Unidos.

    El panel de expertos estará integrado por el Williams Medrano, especialista en dirección financiera y economía solidaria; la psicóloga Hayny Batista, terapeuta con experiencia en violencia de género y salud emocional; y la comunicadora Joselyn Guzmán, asesora en planificación financiera, seguros e inmigración.

    Expandir imagen
    Infografía
    Los expertos que estará integrado el panel de la coferencia Mente Sana, Finanzas Claras. (FUENTE EXTERNA)

    La actividad está dirigida a personas migrantes entre 18 y 60 años, incluyendo emprendedores, trabajadores independientes y padres de familia. Además, contará con la participación de moderadores influyentes en comunidades digitales y ofrecerá espacios de networking y consultas personalizadas.

    Según datos del Pew Research Center, en diciembre de 2019 alrededor del 64 % de los hispanos en Estados Unidos calificaron su situación financiera como “solo regular” o “mala”, lo que refleja una marcada brecha económica.

    Estudios recientes también destacan las dificultades que enfrenta esta población para acceder tanto a servicios financieros como a atención en salud mental, situación que el evento busca atender con un enfoque integral.

    • Los interesados en participar pueden obtener más información a través del correo info@juneseventhconsulting.com, en la cuenta de Instagram @juneseventhconsulting o adquiriendo boletas en Eventbrite.
