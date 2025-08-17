Conferencia en Miami abordará salud mental y finanzas para migrantes latinos

Personas caminan por una concurrida calle del barrio chino de Manhattan el 22 de noviembre de 2024 en la ciudad de Nueva York, EE. UU. ( SHUTTERSTOCK )

El próximo 25 de octubre se celebrará en Miami la conferencia “Mente Sana, Finanzas Claras”, un encuentro de orientación dirigido a migrantes latinos que buscan herramientas para afrontar los desafíos relacionados con el manejo del dinero y el bienestar emocional.

El evento, organizado por June Seventh Consulting, tendrá lugar de 3:00 de la tarde a 6:00 de la tarde en el EB Hotel Miami, en el marco del Mes de la Herencia Hispana.

La jornada reunirá a especialistas en finanzas, salud mental e inmigración, con el propósito de ofrecer estrategias prácticas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los asistentes.

Temas a tratar

Entre los temas que se abordarán figuran la organización financiera personal y de negocios, el manejo del estrés económico en el hogar, la protección familiar mediante seguros de salud y vida, así como los pasos legales y financieros necesarios para establecerse en Estados Unidos.

El panel de expertos estará integrado por el Williams Medrano, especialista en dirección financiera y economía solidaria; la psicóloga Hayny Batista, terapeuta con experiencia en violencia de género y salud emocional; y la comunicadora Joselyn Guzmán, asesora en planificación financiera, seguros e inmigración.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/17/conferencia1-4806e47d.png Los expertos que estará integrado el panel de la coferencia Mente Sana, Finanzas Claras. (FUENTE EXTERNA)

La actividad está dirigida a personas migrantes entre 18 y 60 años, incluyendo emprendedores, trabajadores independientes y padres de familia. Además, contará con la participación de moderadores influyentes en comunidades digitales y ofrecerá espacios de networking y consultas personalizadas.

Según datos del Pew Research Center, en diciembre de 2019 alrededor del 64 % de los hispanos en Estados Unidos calificaron su situación financiera como “solo regular” o “mala”, lo que refleja una marcada brecha económica.

Estudios recientes también destacan las dificultades que enfrenta esta población para acceder tanto a servicios financieros como a atención en salud mental, situación que el evento busca atender con un enfoque integral.

Los interesados en participar pueden obtener más información a través del correo info@juneseventhconsulting.com, en la cuenta de Instagram @juneseventhconsulting o adquiriendo boletas en Eventbrite.