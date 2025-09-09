Artistas plásticos dominicanos inauguran exposición "Sueños y Recuerdos: Fragmentos del Alma" en PR

Un grupo de personas disfruta de la exposición "Sueños y Recuerdos: Framentos del Alma", preparada por tres pintores dominicanos en Puerto Rico. ( FUENTE EXTERNA )

La Galería Guatibirí, en el pueblo de Río Piedras, inauguró esta semana la muestra pictórica de tres artistas plásticos dominicanos titulada "Sueños y Recuerdos: Fragmentos del Alma II".

Uno de los autores de las diez piezas en exhibición es el profesor de artes plásticas Carlos Peña Mora, pintor, dibujante y diseñador, cuyas obras exploran diversas formas de expresión artística.

Sus propuestas destacan por el uso de colores brillantes y fríos, plasmando sueños y emociones que evocan recuerdos familiares de su niñez y establecen un diálogo íntimo con el espectador.

La exposición también incluye el trabajo de la artista Elisandra Gerez Ortiz, amante del surrealismo, quien centra su obra en la figura femenina. Sus piezas plasman la transformación simbólica de la mujer inspirada en la metamorfosis de la mariposa, invitando a la contemplación y al diálogo sobre los temas centrales de su propuesta.

Asimismo, se presentan las obras de Danilsa Plasencia Rosado, psicóloga clínica, que abordan las emociones humanas, en particular las femeninas, y la dinámica de enmascarar o reprimir sentimientos. Sus lienzos, llenos de color, transmiten mensajes potentes que buscan dar voz a esas emociones.

Peña Mora expresó que tanto él como sus compañeros están muy agradecidos con todas las personas que hicieron posible la realización de este proyecto en Puerto Rico.

"Gracias a Dios primeramente; a nuestro mentor y guía, el maestro y artista plástico Yan Páez; a Julio Valentín, director de la Plaza de la Cultura de Bonao y del Museo Cándido Bidó; a Rubén Malavé, director de la Galería Guatibirí en Puerto Rico, por abrirnos las puertas de este espacio; y al artista William Bass", manifestó Peña Mora.

Museo Cándido Bidó

Los tres artistas son egresados de la reconocida Plaza de la Cultura de Bonao y del Museo Cándido Bidó.

La exposición "Sueños y Recuerdos: Fragmentos del Alma II" brindó la oportunidad de diálogo entre artistas, obras y espectadores, reafirmando el valor humanizador y educativo de la pintura.

La colectiva estará abierta durante dos semanas, de lunes a sábado, en horario de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, en la Galería Guatibirí, ubicada en el número 1015 de la calle González, sector Santa Rita, en Río Piedras.