Voces poéticas dominicanas presentaron en Santo Domingo la antología Resistir publicada en París

Participantes del recital "Voces poéticas dominicanas antologadas en París. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro Cultural Mirador Santo Domingo y la escritora dominicana Teonilda Madera presentaron el martes 9 de septiembre el recital "Voces poéticas dominicanas antologadas en París en Resistir, la luz contra el caos del mundo", obra dirigida por la escritora Rocío Durán-Barba.

Durante el encuentro, nueve de los veinte poetas dominicanos incluidos en la antología —publicada en julio en París por las editoriales Allpamanda y Écrits des Forges— compartieron en público los textos escritos para la obra.

Entre ellos estuvieron María Cristina Mere de Faria, Sabrina Román, Teonilda Madera, Lisette Vega de Purcell, Juan Matos, César Sánchez Beras, Marivell Contreras y Olga Lara.

La actividad contó con la presencia de la embajadora de Argentina, Sandra Winklen; Alejandro Cabral, presidente de la Fundación Manuel del Cabral; y Avelino Stanley, presidente de la Asociación Dominicana de Escritores, entre otros invitados.

El recital tuvo como propósito resaltar la proyección internacional de estas voces poéticas dominicanas y su participación en una obra colectiva que reflexiona, desde la poesía, sobre los desafíos del mundo contemporáneo.