"The Studio" arranca triunfante en unos esperados Emmy

The Studio ganó su primer Emmy. Tiene 23 nominaciones. ( FUENTE EXTERNA )

La sátira del mundo de Hollywood, "The Studio", despuntó con buen pie este domingo al llevarse su primer premios Emmy en la gala de los llamados Óscar de la televisión.

Luego de una fastuosa alfombra roja, la ceremonia empezó en el Teatro Peacock, en los Ángeles, con un segmento cómico que desentrañó la parrilla televisiva protagonizado por el presentador de la gala Nate Bargatze.

"The Studio" se embolsilló una temprana victoria de la mano de su protagonista y coescritor, Seth Rogen, quien se alzó con el premio a mejor actor de comedia.

La serie está encaminada a llevarse el codiciado premio a mejor producción de comedia.

Una carta de amor a Hollywood y una sátira ardiente de las muchas inseguridades, hipocresías y fallas morales de la industria, "The Studio" llegó a la noche de la televisión con 23 nominaciones, el mayor número para una comedia en un solo año.

"No sé que decir, esto es tan agradable", dijo Rogen en un atropellado discurso al recibir la estatuilla de manos del presentador nocturno Stephen Colbert.

La ceremonia promete de hecho cortas palabras de agradecimiento, objetivo que Nate Bargatze se puso entre ceja y ceja.

El anfitrión abrió la gala anunciando una donación de su bolsillo de 100,000 dólares a benéfica organización Boys & Girls Clubs of America.

¿El truco? Quitará 1,000 por cada segundo que un ganador sobrepase de los 45 segundos permitidos para dar las gracias, y agregará 1,000 por cada segundo que un vencedor ahorre de su tiempo.

- "Espíritu cultural" -

Otras contendoras destacadas de esta noche son la exitosa producción de Netflix, "Adolescencia" que debe arrasar en las categorías de miniserie, así como el thriller de ciencia ficción de Apple TV+, "Severance", y el drama médico de HBO, "The Pitt", que pelean la disputada estatuilla a la mejor serie dramática.

Con 140 millones de visualizaciones en sus primeros tres meses en Netflix, "Adolescencia" narra la historia de un joven de 13 años detenido como sospechoso del asesinato con un cuchillo de una compañera de clases.

Es "inconcebible ver algún modo en el que 'Adolescencia' pierda en la noche de los Emmy", escribió John Ross de Vanity Fair.

"El espíritu cultural de la época domina sobre todo en los Emmy", agregó.

Cada uno de sus cuatro episodios se grabaron en una toma única, y en conjunto forman un examen oportuno y trágico del impacto de la masculinidad tóxica en los jóvenes.

Una victoria en la categoría miniserie sería la segunda consecutiva para los oscuros audiovisuales británicos de Netflix, después de "Bebé Reno" el año pasado.

- ¿Final dramático? -

El momento más intrigante de la ceremonia es quien vencerá en la categoría dramática.

"Severance", un drama psicológico ambientado en las oficinas de una sombría corporación en un futuro cercano, tiene 27 nominaciones, más que ninguna otra este año.

La premisa de la producción es que los empleados de Lumon Industries literalmente dejan sus vidas personales, recuerdos y personalidades en la puerta del trabajo y activan su versión "innie" -su "yo" solo para trabajar- gracias a una nueva tecnología distópica que divide la mente.

"The Pitt", un drama médico concebido originalmente como una secuela de la exitosa "ER" y que emula buena parte de la serie, es otra fuerte candidata.

Los 15 episodios se desarrollan durante el mismo turno insoportablemente estresante en un hospital del centro de Pittsburgh.

El veterano de "ER", Noah Wyle, se posiciona para rivalizar con Scott por el premio al mejor actor dramático por su papel como el atormentado líder de la sala de emergencias.

- Sin política -

Justo cuando Estados Unidos vive una polarizada y tensa escena política, la Academia de Televisión se dijo decidida a mantenerse lejos de controversias.

"Estamos celebrando la televisión", dijo el productor de la ceremonia Jesse Collins a Deadline el jueves.

"Nadie está tratando de salirse de ese camino. Queremos que todos simplemente se diviertan durante tres horas", dijo.