¿Qué dijo Jimmy Kimmel que hizo que suspendieran su programa de forma indefinida?

La cadena ABC suspendió, ayer miércoles, indefinidamente el programa del veterano comediante Jimmy Kimmel luego de que realizara comentarios sobre la muerte del comentarista conservador Charlie Kirk.

¿Qué dijo Kimmel?

Kimmel, de 57 años, expresó que la "pandilla MAGA" (Make America Great Again, por sus siglas en inglés) estaba tratando de ganar puntos políticos con el salvaje asesinato público de Kirk.

"Hemos tocado fondo durante el fin de semana con la pandilla MAGA intentando caracterizar a este chico (Tyler Robinson) que mató a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos con ello", dijo Kimmel durante el monólogo del lunes de su programa.

"Entre las acusaciones, la Casa Blanca izó la bandera a media asta, lo que generó algunas críticas, pero a nivel humano, se puede ver lo duro que se lo tomó el presidente".

El programa luego proyectó un video del presidente Donald Trump siendo interrogado por un periodista en las afueras de la Casa Blanca, donde le preguntaron cómo se encontraba tras el asesinato de Kirk.

Kimmel bromeó sobre la respuesta de Trump, ya que el mandatario dijo lo siguiente: "Creo que muy bien", y luego cambió el tema a las renovaciones que se realizan en el salón de baile de la Casa Blanca.

"Está en la cuarta etapa del duelo: la construcción", bromeó el presentador del programa nocturno.

"Así no es como un adulto llora la muerte de alguien a quien consideraba amigo. Así es como un niño de cuatro años llora la muerte de un pez dorado. ¿De acuerdo?", agregó.

Según Kimmel, no era la primera vez que Trump redirigía una pregunta sobre la muerte del fundador de Turning Point USA al salón de baile de la Casa Blanca. Por ello mostró un video de una entrevista en Fox & Friends de dos días después del asesinato de Kirk, donde Trump expresó haber estado repasando las renovaciones con los arquitectos cuando recibió la noticia.

Respuesta de Trump

El mandatario de Estados Unidos celebró la decisión de ABC en Truth Social, donde posteó lo siguiente: "Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que había que hacer".

De acuerdo con New York Post, el presentador afirmó antes de que lo sacaran del aire que no iba a disculparse por los comentarios que emitió.