Dominicana lanza su marca Eveny Beauty y presenta línea capilar infantil en Connecticut

Isveny Pichardo durante el lanzamiento de su línea capilar. ( FUENTE EXTERNA )

La publicista dominicana Isveny Pichardo presentó oficialmente su marca Eveny Beauty durante el evento "Eveny Beauty Private Escapade", donde además reveló su más reciente innovación: Eveny Kids, una línea capilar diseñada especialmente para niños con cabello rizado.

La marca, que nació en 2021 a partir de una fórmula creada por su madre, la química cosmética Evangelina Victoriano, ha pasado de ser una solución personal a convertirse en un proyecto con impacto internacional. Hoy, más de 600 usuarias confían en sus productos y más de 300 mujeres han logrado recuperar la salud y vitalidad de su cabello.

La nueva propuesta: Eveny Kids

La línea Eveny Kids está inspirada en Elijah, el hijo de Isveny, y responde a una necesidad concreta: ofrecer productos que hidraten y definan rizos infantiles cuando otras fórmulas no daban resultados.

Con este lanzamiento, la marca amplía su portafolio y reafirma su misión de crear soluciones capilares que fortalezcan la autoestima y el cuidado real.

La filosofía de la marca

Con el lema no oficial "la magia en pote", Eveny Beauty se ha posicionado como un proyecto que combina ciencia, tradición familiar y autenticidad. La propuesta se centra en devolver la confianza a sus usuarias, con fórmulas efectivas que acompañan tanto a mujeres como a niñas y niños en el cuidado de su cabello.

Un futuro en expansión

Para Isveny Pichardo, Eveny Beauty no es solo una marca emergente dentro de la industria capilar, sino un movimiento que busca empoderar a la comunidad latina a través del cuidado personal.

"Este proyecto es fruto del amor propio, la perseverancia y la unión familiar. Con Eveny Kids abrimos un nuevo capítulo para transformar vidas desde la infancia", afirmó la fundadora durante la presentación.

Con este lanzamiento, Eveny Beauty se consolida como una propuesta innovadora que combina calidad, confianza y visión comunitaria, y que continúa expandiendo su horizonte en el mercado de la belleza y el bienestar.