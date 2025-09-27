×
Isaías Alberto Reyes
Isaías Alberto Reyes

Dominicano egresado de Infotep gana dos premios Emmy en Pensilvania

El joven dominicano recibió los premios de la academia por un reportaje especial sobre la donación de órganos

    Expandir imagen
    Dominicano egresado de Infotep gana dos premios Emmy en Pensilvania
    Isaías Alberto Reyes junto a sus dos premios Emmy. (FUENTE EXTERNA)

    Isaías Alberto Reyes, oriundo de Bonao y egresado del Infotep, alcanzó un logro histórico al ganar dos premios Emmy por su trabajo en televisión en Allentown, Pensilvania, donde actualmente labora en el canal local 69.

    Reyes, quien inició su carrera como titulador y director de cámara en Televida, el canal católico de República Dominicana, fue reconocido por dos reportajes especiales sobre donación de órganos, en los que se desempeñó como fotógrafo y editor.

    • La ceremonia de entrega se llevó a cabo el pasado sábado y forma parte de los prestigiosos Emmy regionales en Estados Unidos.

    Nominaciones

    "No fue fácil, somos un canal de un pueblito pequeño y competimos con grandes televisoras de Estados Unidos", comentó Reyes sobre sus premios, destacando la dedicación y esfuerzo que implicó superar a grandes competidores del medio audiovisual estadounidense.

    El joven profesional recibió un total de 10 nominaciones por su trabajo, consolidándose como un ejemplo de talento dominicano en la industria de la televisión internacional y un referente para los estudiantes y egresados de Infotep interesados en carreras técnicas y creativas.

