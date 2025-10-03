×
VIDEO | Anna Wintour sobre Oscar de la Renta: "Fue un gran embajador de su país"

De acuerdo con la exeditora de Vogue, el orgullo dominicano de De la Renta se reflejaba en sus colecciones y en la manera en que nunca perdió de vista sus raíces

    La destacada editora de moda Anna Wintour resaltó el impacto y la herencia cultural de dos íconos del diseño latinoamericano: Oscar de la Renta, de origen dominicano, y Carolina Herrera, de Venezuela.

    Según Wintour, ambos diseñadores marcaron un antes y un después en la industria, allanando el camino para futuras generaciones de creadores latinoamericanos.

    "Creo que ambos creían en el color y el estampado y amaban y se sentían muy conectados con el lugar de donde venían", expresó la editora en un video de Vogue Latinoamérica. Al referirse a De la Renta, resaltó no solo su creatividad, sino también el vínculo que mantuvo con su país, República Dominicana.

    • Wintour también habló sobre la cercanía con el dominicano, a quien consideraba un amigo. Recordó que solía visitarlo constantemente en Quisqueya, donde él invertía en proyectos sociales y comunitarios.

    "Pude ver el amor por su país y todos los esfuerzos filantrópicos en los que invirtió en la República Dominicana, ya sea en sus orfanatos o ayudando a la industria del turismo o simplemente siendo un embajador increíble para el país", enfatizó.

    De acuerdo con la exeditora de Vogue, el orgullo dominicano de De la Renta se reflejaba en sus colecciones y en la manera en que nunca perdió de vista sus raíces, aun siendo parte de la élite social neoyorquina junto a su esposa.

    Sobre Carolina Herrera

    En cuanto a Carolina Herrera y su esposo, Reinaldo, Wintour destacó su integración al tejido cultural y social de Nueva York, sin olvidar la elegancia y la herencia venezolana que definieron su estilo y consolidaron su nombre en la moda internacional.

    Con estas declaraciones, Wintour reafirma la importancia de ambos diseñadores como referentes de la moda global, cuya obra trascendió las pasarelas y se convirtió en un símbolo de orgullo latinoamericano.

