La destacada editora de moda Anna Wintour resaltó el impacto y la herencia cultural de dos íconos del diseño latinoamericano: Oscar de la Renta, de origen dominicano, y Carolina Herrera, de Venezuela.

Según Wintour, ambos diseñadores marcaron un antes y un después en la industria, allanando el camino para futuras generaciones de creadores latinoamericanos.

"Creo que ambos creían en el color y el estampado y amaban y se sentían muy conectados con el lugar de donde venían", expresó la editora en un video de Vogue Latinoamérica. Al referirse a De la Renta, resaltó no solo su creatividad, sino también el vínculo que mantuvo con su país, República Dominicana.

Wintour también habló sobre la cercanía con el dominicano, a quien consideraba un amigo. Recordó que solía visitarlo constantemente en Quisqueya, donde él invertía en proyectos sociales y comunitarios.

"Pude ver el amor por su país y todos los esfuerzos filantrópicos en los que invirtió en la República Dominicana, ya sea en sus orfanatos o ayudando a la industria del turismo o simplemente siendo un embajador increíble para el país", enfatizó.

De acuerdo con la exeditora de Vogue, el orgullo dominicano de De la Renta se reflejaba en sus colecciones y en la manera en que nunca perdió de vista sus raíces, aun siendo parte de la élite social neoyorquina junto a su esposa.

Sobre Carolina Herrera

En cuanto a Carolina Herrera y su esposo, Reinaldo, Wintour destacó su integración al tejido cultural y social de Nueva York, sin olvidar la elegancia y la herencia venezolana que definieron su estilo y consolidaron su nombre en la moda internacional.

Con estas declaraciones, Wintour reafirma la importancia de ambos diseñadores como referentes de la moda global, cuya obra trascendió las pasarelas y se convirtió en un símbolo de orgullo latinoamericano.