Michelle y Barack Obama intercambian palabras de amor para celebrar sus 33 años de casados

La foto compartida por Michelle y Barack Obama para felicitar por su aniversario. ( FUENTE EXTERNA )

Michelle y Barack Obama cumplen este viernes 33 años de casados y, como es ya costumbre, la pareja presidencial más popular de Estados Unidos compartió románticos mensajes en sus redes sociales reafirmando su amor con sus miles de seguidores de testigo.

"La mejor decisión que tomé fue casarme contigo, @MichelleObama. Durante 33 años, he admirado tu fuerza, gracia y determinación, y el hecho de que te veas tan bien haciéndolo todo. ¡Feliz aniversario!", escribió el expresidente sin dejar de lado los recurrentes elogios a la madre de sus dos hijas.

The best decision I ever made was marrying you, @MichelleObama. For 33 years, I´ve admired your strength, grace, and determination — and the fact that you look so good doing it all. Happy anniversary! pic.twitter.com/YoV098JDS5 — Barack Obama (@BarackObama) October 3, 2025

"Hemos recorrido un largo camino durante los últimos 33 años, y aun así, te quiero aún más hoy que el día que nos dimos el 'sí, quiero'. ¡Feliz aniversario, @BarackObama! Tengo mucha suerte de compartir la vida contigo", respondió la exprimera dama.

La pareja acompañó sus respectivos mensajes con una selfie de ambos, con Michelle apoyando la frente en la cabeza de su esposo, mientras ambos sonríen de manera relajada ante el lente que inmortaliza uno de los tantos momentos compartidos en estas más de tres décadas.

We've been on quite the journey over the last 33 years—and yet, I love you even more today than the day we said "I do."



Happy anniversary, @BarackObama! I'm so lucky to go through life with you. ?? pic.twitter.com/kut9m05v8I — Michelle Obama (@MichelleObama) October 3, 2025

La emotiva felicitación llega después de que circularan rumores sobre una posible separación, que la pareja decidió enfrentar públicamente durante una participación en un episodio de su pódcast IMO publicado en julio.

Las especulaciones surgieron principalmente por la ausencia de Michelle en algunos eventos de alto perfil, como el funeral de Jimmy Carter y la toma de posesión de Donald Trump.

Estas ausencias, junto a comentarios previos de Barack Obama sobre sentirse en "déficit profundo" con su esposa, alimentaron las versiones sobre una crisis en la relación.

"No ha habido un momento en nuestro matrimonio en el que haya pensado en renunciar a mi hombre", dijo Michelle en el podcást que conduce junto a su hermano Craig Robinson.

Una tradición

La expareja presidencial ha hecho una tradición el intercambiar cada año emotivos mensajes en redes sociales para celebrar días especiales como San Valentín, aniversarios y otras festividades como el Día de las Madres.

Los Obama hicieron historia al convertirse en la primera pareja y personas afroamericanas en llegar a dirigir la Casa Blanca en el 2009.

Su historia de amor empezó en 1989, cuando ambos trabajaban en el mismo despacho de abogados y, tras compartir varios años de noviazgo, decidieron casarse el 3 de octubre de 1992.

El matrimonio Obama tiene dos hijas: Malia, nacida en 1998, y Natasha, nacida en 2001.

Durante su estancia en la Casa Blanca, la familia Obama fue una de las más queridas debido al carisma y a que se mantuvieron lejos de las polémicas.