La Ciudad de Miami declaró el 9 de octubre como el "Día de Amara la Negra", en honor a la dominicana, por su trayectoria artística, su compromiso con la representación de su cultura y su impacto en la comunidad latina.

El reconocimiento fue entregado durante una ceremonia encabezada por el alcalde Francis Suárez y el comisionado Miguel Ángel Gabela, quienes resaltaron el valor de la cantante como símbolo de orgullo, diversidad e identidad cultural.

"Fue un honor reconocer a Amara la Negra con una proclamación oficial de la Ciudad de Miami por sus extraordinarias contribuciones a nuestra cultura, nuestra comunidad y a esta ciudad que todos llamamos hogar", expresó el comisionado Gabela.

Amara la Negra recibió el homenaje acompañada de sus hijas, Sumajestad Royalty y Sualteza Empress De Los Santos, quienes presenciaron el acto como testigos de este momento histórico para su madre.

Visiblemente emocionada, la artista expresó su gratitud:

"Recibir esta proclamación significa muchísimo para mí, porque no solo representa a Amara la Negra la artista, sino también a la niña que creció aquí en Miami soñando en grande y que hoy recibe este honor de la ciudad que la vio crecer".

Amara, quien actualmente forma parte del programa Desiguales de la cadena Univisión, destacó que este reconocimiento simboliza la unión entre su carrera artística y sus raíces dominicanas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/10/screenshot-2025-10-10-111135-f8620236.png

Un homenaje con trascendencia cultural

Más que un gesto protocolar, la proclamación representa un respaldo institucional al aporte artístico y social de Amara la Negra, al tiempo que establece una fecha conmemorativa que servirá de inspiración para las futuras generaciones.

El gesto reafirma además el compromiso de Miami con la diversidad y la pluralidad cultural, tendiendo puentes entre la herencia dominicana y la comunidad latina e internacional que convive en la ciudad.