La representante de Puerto Rico para el Miss Universo 2025, Zashely Alicea, presentó este martes el traje típico que lucirá en el escenario del certamen internacional. El traje de fantasía está inspirado en el zumbador, ave emblemática de Puerto Rico.

De acuerdo con la organización puertorriqueña, el diseño rinde homenaje a la riqueza natural, la resiliencia y la fuerza del espíritu puertorriqueño.

El diseño de Joshuan Aponte, está completamente cubierto de pedrería brillante, con apliques de diferentes tonos de verdes y azul turquesa, donde combina elementos del ballet clásico, como la falda estilo tutú.

"La propuesta combina la pasión de Zashely por el ballet con la vitalidad y el poder del zumbador, un ave que representa agilidad, determinación y resiliencia", detalla la organización en una publicación en sus redes sociales.

Zashely Alicea representó al municipio de Dorado y fue coronada el pasado 14 de agosto. Recibió la corona de manos de Jennifer Colón, su antecesora y Miss Universe Puerto Rico 2024. La nueva soberana competirá por el título internacional este año en Tailandia, país anfitrión de la 74.ª edición del certamen global.

PR como sede

Puerto Rico volverá a ser el epicentro de la belleza mundial. La isla ha sido elegida como sede del certamen Miss Universo 2026, en la que será la edición número 75.

Así lo anunció oficialmente la gobernadora Jenniffer González durante una conferencia de prensa celebrada en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, también conocido como el "Choliseo", donde se llevará a cabo el certamen.

Esta será la cuarta ocasión en la historia en que Puerto Rico recibe el concurso de belleza.