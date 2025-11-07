Reconocen a nueve dominicanos en la primera edición de los premios DADA

La fundadora de los premios DADA y directora ejecutiva de DaChamber, María Khury; una de las galardonadas, Mariela Vicini, y Alexis Colón, gerente de Colón & Partners y presidente del comité de nominación de los premios. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Comercio Dominico-Americana (DaChamber, por sus siglas en inglés) celebró el pasado 29 de octubre la primera edición de los Dominican American Distinguished Awards (DADA) en Nueva York, un evento que reconoció el liderazgo y la contribución de figuras destacadas de la diáspora dominicana bajo el lema "El liderazgo se encuentra con el legado".

Durante la ceremonia, presidida por María M. Khury, fundadora de los premios y directora ejecutiva de la Cámara, fueron galardonados empresarios, líderes comunitarios y representantes del sector cultural por su impacto en Estados Unidos y la República Dominicana.+

"Los premiso son una celebración de unidad y reconocimiento para la comunidad dominicana y latina, en honor a los líderes que han construido un legado y continúan inspirando a las nuevas generaciones", dijo.

Entre los premiados figuran Víctor M. Pacheco, presidente de Arajet; Steven Puig, presidente del Banco BHD; Mariela Vicini, empresaria y filántropa; y el alcalde de Passaic, Héctor C. Lora, junto a otros líderes que promueven la identidad y el desarrollo dominicano.

También fueron distinguidos el emprendedor Héctor Carvajal, fundador de Don Carvajal Café, y la Fundación Alberto Cruz, por su labor de preservar y promover la cultura dominicana en otros países.

De igual forma, recibieron reconocimientos Katrin Koenig, directora comercial de Delta Vacations; y los cofundadores de Comunidad Connect, Jon Thompson y Eurel González, por su trabajo colaborativo en proyectos de bienestar comunitario entre Estados Unidos y la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/foto-2-victor-m-pacheco-presidente-de-arajet-5af24449.jpg Víctor M. Pacheco, presidente de Arajet. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/foto-3-alberto-cruz-de-la-fundacion-alberto-cruz-5c1c9545.jpg Alberto Cruz, presidente de la Fundación Alberto Cruz. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/foto-5-los-homenajeados-eurel-gonzalez-katrin-koenig-y-jon-thompson-947cd4c2.jpg Homenajeados: Eurel González, director para RD de Comunidad Connect; Katrin Koenig, de Delta Vacations, y Jon Thompson, presidente de Comunidad Connect. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/foto-4-steven-puig-presidente-del-banco-bhd-y-adriano-espaillat-congresista-de-eeuu-50b08f73.jpg Steven Puig, presidente del Banco BHD y Adriano Espaillat, congresista de los Estados Unidos. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/foto-6-enriquillo-tejada-y-los-clarinetes-magicos-pusieron-la-nota-musical-00fe27ac.jpg Enriquillo Tejada y los Clarinetes Mágicos pusieron la nota musical. (FUENTE EXTERNA)

El congresista Adriano Espaillat encabezó el discurso central, destacando el papel de la Amchamdr como voz empresarial de la comunidad y reafirmando su compromiso con los dominicanos en el exterior.

"Estamos unidos en solidaridad para apoyar a nuestras familias y negocios ante los retos económicos. Continuaré mi lucha por nuestra comunidad con el mismo compromiso de siempre", expresó.

Los premios reunieron a empresarios, líderes políticos, diplomáticos, jueces, artistas y representantes de la diáspora dominicana en una velada que celebró el poder transformador del liderazgo, la cultura y el compromiso social.

El comité de nominaciones

El comité de nominaciones, encargado de guiar el proceso de evaluación y votación de los galardonados, estuvo presidido por el abogado Alexis J. Colón, socio gerente de la firma Colón & Partners, que estuvo acompañado por la fiscal Camelia Valdés, el doctor Paul Tallaj, el comunicador Rafael Bello y la exconcejal Julissa Ferreras-Copeland, entre otros.

Los nueve galardonados de esta primera edición representaron diversos sectores del liderazgo empresarial, cultural y comunitario.

La premiación incluyó presentaciones artísticas de Christian Rose (violinista), Enriquillo Tejada y Los Clarinetes Mágicos, la actriz y comediante Glorelys Mora, y otros asistentes como el periodista ganador del Emmy Derick Walker y el actor y exmarine Joshua Reyes.

Los fondos recaudados en el evento se destinarán a programas de educación, emprendimiento y alfabetización financiera impulsados por la Cámara. La premiación fue valorada como un hito de orgullo y unidad para la comunidad dominicana en Estados Unidos.