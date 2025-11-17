La cantante dominicana Karina Pasián, originaria de Nueva York y residente en Madrid, fue seleccionada para interpretar el himno de los Estados Unidos en el partido internacional entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins, celebrado el domingo en el Estadio Santiago Bernabéu, el primer encuentro de la NFL realizado en España.

Pasián, de 34 años y nominada al Grammy, cantó el himno estadounidense, seguido de la interpretación del himno nacional español a cargo de la Banda de Infantería de Marina de Madrid.

En el video compartido por la NFL en sus redes sociales, se observa a la cantante con una sonrisa en el rostro y visiblemente emocionada ante los miles de fanáticos que asistieron al estadio madrileño para presenciar el histórico partido, en el que los Dolphins vencieron a los Commanders 16-13 en una impresionante victoria en tiempo extra.

La potente voz de la artista se superpone a la imagen de decenas de militares estadounidenses, españoles y voluntarios que sostienen la bandera de su país, la cual se despliega a lo largo del campo mientras avanzan hacia el frente, a espaldas de Pasián.

Elogios por su voz

Muchos usuarios elogiaron su voz y su interpretación en la publicación de la NFL.

"No mucha gente puede cantar bien esa canción. Lo hizo de maravilla. Gran trabajo. Me encanta", comentó un usuario.

"Genial verla brillar en Madrid. El primer partido de la NFL allí necesitaba un momento así. El himno sonó limpio y el público se concentró de inmediato", escribió otro.

"Trayendo su poderosa voz al otro lado del Atlántico... Karina Pasián", añadió un tercero.

"Partido histórico, voz histórica. ¡Lo hizo genial!", expresó otro usuario.

Hitos de su carrera

Con tan solo 13 años, Pasián llamó la atención de importantes sellos discográficos como Def Jam, Interscope y Bad Boy, y finalmente firmó con Def Jam en 2006, la disquera de Jay-Z, quien produjo su primer disco.

Su carrera incluye una nominación al Grammy por "Can't Find the Words", en la categoría de Mejor R&B Contemporáneo, y una actuación en la Casa Blanca en 2007 para el presidente George W. Bush durante el Mes de la Música Negra.

También audicionó para La Voz España 2021, donde deslumbró a los jueces y al público, y obtuvo la oportunidad de competir para formar parte del equipo del cantante Alejandro Sanz en su tour "La Gira 2022".