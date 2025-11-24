Cardi B transforma cordón umbilical de su cuarto hijo en una pulsera y su placenta en cápsulas

La rapera de origen dominicano Cardi B es tendencia tras darse a conocer que convirtió el cordón umbilical de su cuarto bebé en una pulsera dorada con forma de corazón y su placenta en cápsulas que prometen diversos beneficios, incluido una menor probabilidad de sufrir depresión posparto.

La cuenta verificada Mommy Made Encapsulation compartió la semana pasada en Instagram que la ganadora del Grammy, de 33 años y nacida en el Bronx, había encargado a su empresa la tarea.

"Donde comenzó su viaje... se convirtió en un recuerdo que atesorará por siempre", inicia el texto que acompaña el video publicado por la página. "Crear este recuerdo siempre es un gran honor, pero hacerlo para Cardi y su dulce bebé, nuevamente, significa mucho para nosotros.

En una publicación anterior, Mommy Made Encapsulation también mostró una etiqueta que decía: "Esta placenta pertenece a: Cardi B (Ronda 2)".

"Gracias, Cardi, por confiarme de nueva tu placenta mágica", escribió la fundadora de la empresa, Juliane Marie Corona. "Regresamos al laboratorio como es tradición".

Encapsulado de placenta

El video compartido junto a la etiqueta "Round 2" muestra como la placenta es transformada en cápsulas de colores que son introducidas en un envase color rosado.

Además de Cardi B, la empresa señala que ha trabajado en el encapsulado de placenta de reconocidas celebridades como Vanessa Hudgens, Megan Fox y la latina Marlene Favela.

Entre los beneficios de la encapsulado de placenta, la empresa señala: mayores niveles de energía, menos posibilidades de sufrir depresión posparto, así como estados de ánimo y hormonas equilibrados, niveles más alto de hierro y mayor producción de leche, entre otros.

En noviembre de 2024, la cuenta informó por primera vez que estaba trabajando con Cardi, al subtitular una publicación: "No se necesitan palabras para esta encapsulación de placenta".

El pasado 14 de noviembre, la rapera anunció la llegada de su cuarto hijo, un niño, y el primero con el deportista Stefon Diggs, receptor abierto de 31 años de los New England Patriots.

El bebé nació el 4 de noviembre, según una publicación con las primeras imágenes públicas del recién nacido.

Cardi B también es madre de Blossom, de 1 año; Cultura, de 7; y Wave, de 4, a quienes comparte con su exmarido Offset, de quien solicitó el divorcio en 2024.