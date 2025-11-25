Helados Bon espera abrir hasta 600 nuevos locales en EE. UU. en 2026

Ejecutivos de Helados Bon y personal de establecimientos en los Estados Unidos, en los entrenamientos.

La empresa Helados Bon anunció esta semana su intención de alcanzar entre 450 y 600 nuevos comercios en Estados Unidos para el año 2026, primero dando prioridad a consolidar su presencia en los estados donde ya opera antes de incursionar en nuevos mercados.

En una nota de prensa, la marca, con más de 50 años de trayectoria, indicó que continúa extendiendo su legado hacia el mercado norteamericano, llevando el sabor y la alegría del helado dominicano a la comunidad de la diáspora.

A mediados de este año la empresa logró entrar al estado de Florida y desde junio mantiene presencia en los principales supermercados y bodegas dirigidas al público dominicano y latinoamericano en Miami y Orlando.

"No es solo un crecimiento comercial, sino una oportunidad para conectar con nuestra gente, con nuestros sabores y con nuestras raíces. Queremos que cada cucharada sea un viaje de regreso a casa", expresó Carolina Pantaleón, directora de Mercadeo y Nuevos Negocios de la empresa.

Además de Florida, Helados Bon mantiene operaciones en Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Pensilvania, New Jersey y Maryland, fortaleciendo su red de distribución y reafirmando su compromiso de llevar productos de calidad, tradición y alegría a cada rincón donde haya un dominicano, dijo.

Producción en RD

La empresa destaca su modelo de producción local en Santo Domingo como uno de los factores clave en el proceso de expansión.

El sistema, que consiste en exportar los productos directamente a Estados unidos desde Santo Domingo, "asegura que cada helado mantenga su esencia criolla, frescura y autenticidad, preservando el sabor característico que identifica a la marca", destaca la entidad.

"Cada helado sabe tal cual como en la República Dominicana", afirmó Pantaleón.

Para garantizar el sello de calidad, la empresa anunció la implementación de mejoras significativas en su planta de producción para responder a la creciente demanda internacional.

Los productos en el mercado de EE. UU.

Entre los productos ya disponibles en el mercado estadounidense figuran las pintas de sabores clásicos como ron pasas, vainilla, fresa, chocolate y ciruela, así como las paletas de fruta en variedades de coco, fresa, chinola y chinola crema, elaboradas bajo los más altos estándares de calidad.

En cuanto a inversión, Pantaleón explicó que la compañía ha optado por un enfoque táctico, priorizando la expansión de su red de distribución y las ejecuciones en punto de venta, apoyadas por un aliado estratégico de distribución en Estados Unidos.