×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Toño Rosario
Toño Rosario

VIDEO | Toño Rosario lleva el sabor del merengue a la Grand Central Terminal de Nueva York

Su presentación forma parte de la activación del Subway to Paradise por el Ministerio de Turismo

  • Jesús Vásquez - Twitter

El popular ícono dominicano, Toño Rosario, llevó todo el sabor del merengue a la estación del metro de la avenida 42 de Grand Central Terminal, de Nueva York

Este concierto formó parte del lanzamiento de la activación turística Subway to Paradise, con la que República Dominicana busca reforzar su presencia en uno de sus mercados más importantes: el estado de Nueva York.

La actuación, realizada en uno de los puntos de mayor tránsito de Estados Unidos, reunió a decenas de transeúntes y dominicanos en el exterior que se acercaron a sentir un poco del calor de su país. 

RELACIONADAS

Con la picardía que lo caracteriza, Toño llamó a interacciones con el público que incluyeron cantos, gritos y mucha cintura

El artista ofreció cerca de 20 minutos de mucho merengue

  • Toño Rosario abrió su presentación con el emblemático tema "Dominicano Soy", e interpretó éxitos como "Kulikitaka" y "Beso a beso" para cerrar con "Alegría". 

En el encuentro, el ministro de Turismo, David Collado, destacó los avances del turismo dominicano en los últimos años y su liderazgo en la región tras su reactivación después de la pandemia.

"Dominicana smiles at you"

La presentación forma parte del despliegue cultural que acompaña la activación del Subway to Paradise, una activación cultural que permanecerá por más de 15 días en el metro de Nueva York y que incluye murales, artesanos, bailarines folclóricos, promoción gastronómica y mensajes visuales bajo el lema "Dominicana smiles at you" o "Dominicana te sonríe". 

Además, al menos seis vagones de la Línea E del metro fueron forrados con imágenes de paisajes y provincias dominicanas, tanto por dentro como por fuera.

El Ministerio de Turismo destacó que esta estrategia busca proyectar el destino de manera innovadora y emocional, aprovechando un espacio por el que circulan alrededor de 750,000 personas al día.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Joven periodista con experiencia en temas políticos, económicos y culturales. Sus especialidades incluyen periodismo de investigación, narrativa transmedia y fact-checking.