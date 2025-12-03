El popular ícono dominicano, Toño Rosario, llevó todo el sabor del merengue a la estación del metro de la avenida 42 de Grand Central Terminal, de Nueva York.

Este concierto formó parte del lanzamiento de la activación turística Subway to Paradise, con la que República Dominicana busca reforzar su presencia en uno de sus mercados más importantes: el estado de Nueva York.

La actuación, realizada en uno de los puntos de mayor tránsito de Estados Unidos, reunió a decenas de transeúntes y dominicanos en el exterior que se acercaron a sentir un poco del calor de su país.

Con la picardía que lo caracteriza, Toño llamó a interacciones con el público que incluyeron cantos, gritos y mucha cintura.

El artista ofreció cerca de 20 minutos de mucho merengue.

Toño Rosario abrió su presentación con el emblemático tema "Dominicano Soy", e interpretó éxitos como "Kulikitaka" y "Beso a beso" para cerrar con "Alegría".

En el encuentro, el ministro de Turismo, David Collado, destacó los avances del turismo dominicano en los últimos años y su liderazgo en la región tras su reactivación después de la pandemia.

"Dominicana smiles at you"

La presentación forma parte del despliegue cultural que acompaña la activación del Subway to Paradise, una activación cultural que permanecerá por más de 15 días en el metro de Nueva York y que incluye murales, artesanos, bailarines folclóricos, promoción gastronómica y mensajes visuales bajo el lema "Dominicana smiles at you" o "Dominicana te sonríe".

Además, al menos seis vagones de la Línea E del metro fueron forrados con imágenes de paisajes y provincias dominicanas, tanto por dentro como por fuera.

El Ministerio de Turismo destacó que esta estrategia busca proyectar el destino de manera innovadora y emocional, aprovechando un espacio por el que circulan alrededor de 750,000 personas al día.