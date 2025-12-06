Embajada Dominicana en EE. UU. presentará concierto de Navidad junto a Nathalie Peña-Comas

La Embajada de la República Dominicana en los Estados Unidos celebrará este domingo 7 de diciembre el concierto "Christmas in Harmony: A Dominican Lyric Night", un recital navideño a la luz de las velas protagonizado por la reconocida soprano dominicana Nathalie Peña-Comas, que tendrá lugar a las 3:30 p. m. en la iglesia episcopal St. John´s, en Georgetown.

Ante la gran respuesta del público, la misión diplomática anunció que el evento será transmitido en vivo por YouTube, con el propósito de que audiencias más amplias puedan disfrutar de la presentación.

Peña-Comas, nacida en Santo Domingo y formada en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena, cuenta con una trayectoria internacional que incluye participaciones en óperas en Europa y las Américas, diversos premios vocales y una nominación al Latin Grammy 2017 como Mejor Álbum de Música Clásica.

Embajadora cultural de su país desde 2019, será la figura central del recital navideño organizado por la sede diplomática.

Las entradas

La entrada al concierto es gratuita mediante registro en Eventbrite. Tras la presentación, la embajada ofrecerá una recepción con cócteles para los asistentes.

La embajadora dominicana en Washington, María Isabel Castillo Báez, explicó que el recital busca tender puentes a través de la música: "El concierto ´Christmas in Harmony´ fue concebido como una oportunidad para celebrar la unidad y la alegría de la temporada navideña, mientras mostramos la riqueza del talento musical dominicano. Nuestro país es mundialmente reconocido por ritmos como el merengue y la bachata, pero también poseemos una tradición de música clásica de enorme calidad".

Añadió que esta iniciativa forma parte de un esfuerzo permanente por fortalecer los vínculos entre la República Dominicana, la comunidad dominicana en Washington y el público estadounidense interesado en la cultura caribeña.

Detalles del concierto Christmas in Harmony

El programa musical incluirá piezas tradicionales de la temporada —como "O Holy Night", "Panis Angelicus", el "Ave María" atribuido erróneamente a Schubert, "Rejoice Greatly" del Mesías de Handel y extractos del Exsultate, jubilate de Mozart— junto a un popurrí de villancicos. También se interpretarán obras de tres destacados compositores dominicanos: Julio Alberto Hernández, Ramón Díaz y Manuel Rueda.

El concierto rendirá un homenaje especial al compositor Julio Alberto Hernández, al conmemorarse el 125 aniversario de su nacimiento. Sus piezas "Dulce Recuerdo", "Serenata" y "Aguinaldo Navideño" —esta última con letra del poeta Juan Antonio Alix— formarán parte del repertorio. Sus obras, influenciadas por el folclore dominicano y los ritmos tradicionales como el merengue, destacan por su riqueza melódica y su arraigo cultural.

Los arreglos musicales de varias de las piezas dominicanas han sido realizados por Eddy Díaz, mientras que el director y compositor Darwin Aquino estará al frente de la Trinity Chamber Orchestra, fundada en Washington por Richard Fazio en el año 2000.

Fazio destacó que este concierto representa una oportunidad para que los músicos estadounidenses "adquieran una nueva comprensión y apreciación de la música dominicana".

Aquino, actual director artístico de la Orquesta Filarmónica de St. Louis y recientemente designado jefe de música de la Opera Theatre of Saint Louis, ha desarrollado una sólida carrera tanto en Estados Unidos como en la República Dominicana, donde dirigió por más de 15 años el programa juvenil "El Sistema", además de haber encabezado el Conservatorio Nacional de Música y colaborar como compositor residente en importantes instituciones musicales.

La embajadora Castillo Báez subrayó que este concierto forma parte de un programa integral de diplomacia cultural con el que la República Dominicana busca proyectar en Estados Unidos su creatividad, tradición y espíritu. "Queremos que el público conozca más de nuestra identidad, de nuestra música y de la riqueza de nuestros artistas", afirmó.

