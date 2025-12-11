Los Tigres del Norte, conocidos por cantar narcocorridos, se presentarán en RD en mayo de 2026

Los integrantes de Los Tigres del Norte. ( FUENTE EXTERNA )

El Consulado General de la República Dominicana en Nueva York fue escenario esta semana del anuncio oficial de la presentación en Santo Domingo de la legendaria agrupación mexicana Los Tigres del Norte, quienes actuarán el 16 de mayo de 2026 en la Feria Ganadera de Santo Domingo.

La presentación en Santo Domingo forma parte de la nueva gira mundial del grupo, vinculados a los narcocorridos, canciones mexicanas inspiradas en el estilo de vida de los miembros de los cárteles de la droga, a veces solicitadas y financiadas por ellos mismos.

El acto, realizado en la sede consular ubicada en 1501 Broadway, fue encabezado por el cónsul Jesús "Chu" Vásquez Martínez, quien destacó la importancia cultural, económica y turística que representa para el país la llegada del emblemático grupo.

La actividad contó además con la presencia del empresario Pedro Zamora, presidente de Zamora Live y productor general del espectáculo; los productores dominicanos Lenin Ramírez y Víctor Minaya, y el productor musical Andrés Salce, quien fungió como moderador.

Los Tigres del Norte: leyendas vivas del regional mexicano

Con más de cinco décadas de trayectoria, Los Tigres del Norte se mantienen como una de las agrupaciones más influyentes y emblemáticas del regional mexicano.

Nacidos en Rosa Morada, Sinaloa, han vendido más de 60 millones de discos y acumulado múltiples premios Grammy y Latin Grammy, consolidándose como referentes musicales en México, Estados Unidos y toda América Latina.

Su propuesta artística, marcada por temas sociales, migratorios e identitarios, los ha convertido en voz de millones de latinoamericanos cuyas historias se reflejan en sus letras. Su repertorio abarca música norteña, ranchera, corridos y narcocorridos, aunque a lo largo de su carrera también han incorporado elementos de cumbia y quebradita.

La banda es famosa por sus corridos políticos, algunos de los cuales han sido censurados, incluso en su propio país. Se han caracterizado por sus letras confrontativas en las que a manera de cronistas relatan acontecimientos de México.

Los Tigres del Norte han construido una reputación como cronistas musicales de la realidad mexicana. Sus corridos políticos —varios de ellos censurados en su propio país— se caracterizan por abordar de manera directa acontecimientos históricos, figuras del poder y fenómenos sociales.

Entre sus canciones más polémicas figura "El jefe de jefes" (1997), tema que fue asociado con distintas figuras del narcotráfico como Miguel Ángel Félix Gallardo, Arturo Beltrán Leyva, Amado Carrillo Fuentes o Joaquín "El Chapo" Guzmán. Sin embargo, el compositor ha desmentido que la pieza haya sido inspirada en un capo específico.

Otro tema icónico es "La reina del sur", basado en la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte. La canción narra el ascenso y la persecución de Teresa Mendoza, una traficante de Sinaloa, cuya historia combina elementos de ficción y realidad dentro del universo de los corridos contemporáneos.

Con el surgimiento del grupo en la década de 1970 —considerados por muchos como los "padres del corrido prohibitivo"— el género retomó temas ligados a la frontera, el contrabando, el narcotráfico y la intervención estadounidense a través de operaciones antidrogas como la llamada Operación Cóndor.

Relación entre el corrido y el narcotráfico

Aunque la agrupación ha cultivado un estilo propio, la relación entre los corridos y el narcotráfico precede a Los Tigres del Norte. Desde el siglo XIX, los corridos han sido vehículos para narrar hechos reales: las guerras, los héroes revolucionarios y, más adelante, el surgimiento y expansión de los cárteles.

A partir de los años 70, estos relatos adquirieron un matiz más explícito. Con el fortalecimiento del crimen organizado, los corridos comenzaron a retratar jefes de cárteles y operaciones de tráfico de drogas.

Investigaciones oficiales han revelado además que algunos intérpretes y disqueras del género fueron utilizados para lavado de dinero o financiados directamente por estructuras criminales, mientras que capos han llegado a encargar canciones para reforzar su imagen pública y atraer jóvenes a sus filas.

Uno de los episodios más trágicos dentro de esta relación fue el asesinato, en 1992, de Chalino Sánchez, conocido como "el rey del corrido", cuya muerte continúa envuelta en la sombra del vínculo entre música y narcotráfico.

"Un puente cultural entre México y RD"

En su intervención, Vásquez ofreció un mensaje centrado en la integración entre México y República Dominicana, resaltando el impacto del grupo y agradeciendo su cercanía con el público dominicano.

El diplomático definió la gira como una oportunidad para fortalecer los lazos entre ambas naciones y valoró a Los Tigres del Norte como "un referente musical que ha marcado generaciones".

Un evento con impacto económico y turístico

El cónsul defendió la presentación por los beneficios más allá del entretenimiento que generará, pues -según dijo- dinamizará sectores como el comercio, el transporte, la hotelería y la gastronomía. Subrayó también que eventos de este tipo contribuyen a atraer visitantes extranjeros y a proyectar internacionalmente la imagen del país.

Vásquez reiteró que la estabilidad política, la seguridad jurídica y el clima económico de República Dominicana continúan posicionando al país como un escenario ideal para grandes espectáculos. En contraste, señaló que la región enfrenta desafíos, afirmando con firmeza que "nadie piensa ir a Haití a un concierto", como ejemplo del valor de la estabilidad dominicana.