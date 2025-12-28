Romeo Santos sobre las deportaciones: "Creo que los artistas deberían enfocarse en la música"

El cantante de bachata Romeo Santos fue entrevistado en el pódcast de The New York Times. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante de bachata Romeo Santos expresó recientemente que los artistas deberían enfocarse en la música al ser cuestionado sobre lo que ha estado ocurriendo en los Estados Unidos con las deportaciones y el ICE contra los inmigrantes.

"Recuerdo esa ocasión en el Barclays. No intento retractarme ni decir que me arrepiento, porque siempre he sido yo, con distintas versiones de mí", explicó el cantante. Sin embargo, precisó que su visión actual es distinta: "Si me preguntas hoy, creo que los artistas deberían enfocarse en la música".

Las declaraciones fueron ofrecidas durante su participación en el podcast "Popcast" de The New York Times, en el que el artista se encontraba promocionando su nuevo álbum "Mejor tarde que nunca" junto a Prince Royce.

En la conversación, Santos recordó el momento en que, durante un evento en el Barclays Center, lanzó una expresión crítica contra el entonces presidente Donald Trump.

Crecimiento personal

El intérprete de origen dominicano señaló que en aquel momento no enfrentó repercusiones por sus palabras, pero su forma de pensar ha cambiado con los años y con su crecimiento personal y familiar.

Santos indicó que entonces tenía un solo hijo y que actualmente es padre de cinco, lo que ha influido en su manera de ver la responsabilidad pública.

"Una buena forma de evaluarte es preguntarte si quisieras que tus hijos fueran exactamente como tú", reflexionó. "Yo no quiero que mis hijos suban a un escenario o a un espacio público diciendo insultos. Por eso pensé que hay que predicar con el ejemplo".

La evolución de un artista

El artista concluyó que su mayor aprendizaje ha sido enfocarse en lo que considera su misión principal: ofrecer buena música y liderar con el ejemplo, dejando claro que su evolución no implica negar su pasado, sino entenderlo desde una perspectiva más consciente.