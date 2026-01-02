Melissa Cedeño, actriz dominicana en Corea del Sur, destaca en la nueva serie de Netflix "Beso Dinamita"

La actriz dominicana Melissa Cedeño continúa fortaleciendo su presencia en la industria audiovisual de Corea del Sur con un nuevo logro en su carrera. La artista interpreta el personaje de Jessica en el episodio seis de Beso Dinamita, producción de Netflix que actualmente se posiciona en el Top 10 internacional de la plataforma.

Esta participación reafirma el crecimiento sostenido de su proyección artística y consolida su nombre dentro del competitivo mercado del entretenimiento surcoreano, donde ha logrado abrirse paso de manera constante.

Éxitos en la industria audiovisual

En el ámbito audiovisual, Cedeño ha formado parte de diversas producciones incluidas en el catálogo de Netflix, con apariciones en títulos de alto impacto como La reina de las lágrimas, El amor vuelve a casa, Bailarina y Las hermanas.

Estas series y películas, seguidas por audiencias globales, han contribuido a ampliar su visibilidad y a fortalecer su perfil internacional.

Su incursión en la industria musical también ha sido destacada. La actriz ha participado en videoclips de reconocidos artistas del K-pop como Seventeen, ITZY e IZNA, integrándose a producciones de gran alcance que suman millones de visualizaciones y conectan con públicos de todo el mundo.

Carrera como modelo y logros académicos

Paralelamente, ha desarrollado una sólida carrera como modelo, colaborando con marcas líderes del sector skincare y belleza como Meditherapy, COSRX, Torriden y TFIT, alianzas que refuerzan su posicionamiento en el ámbito de la imagen y el bienestar.

Asimismo, ha participado en campañas publicitarias para marcas internacionales de renombre como LG, Samsung y Guinness, demostrando versatilidad frente a la cámara y una notable capacidad de adaptación a distintos formatos narrativos y comerciales.

Antes de incursionar en el mundo del entretenimiento, Melissa Cedeño se destacó por su desempeño académico en Corea del Sur. Llegó al país como beneficiaria de la Global Korea Scholarship, cursando estudios en Negocios Internacionales y Comercio en Kyung Hee University, donde se graduó con un índice académico de 90.31. Este logro la ha convertido en una fuente de inspiración para jóvenes que aspiran a formarse en el extranjero y combinar la disciplina académica con una carrera artística.

Actualmente, Melissa Cedeño continúa evolucionando como actriz y modelo, construyendo una trayectoria marcada por el talento, la constancia y la proyección global.

Sus nuevas campañas y participaciones en producciones nacionales e internacionales la consolidan como un referente latino en la industria del entretenimiento asiático y un ejemplo de perseverancia para quienes buscan abrirse camino más allá de sus fronteras.