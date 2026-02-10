Raúl López no sabía que su vestido para Lady Gaga era para el Super Bowl; se enteró viendo el show

Lady Gaga durante su participación en el Super Bowl, al lado, una foto de Raúl López, diseñador de la pieza. ( FUENTE EXTERNA )

El diseñador dominicano radicado en Brooklyn, Raúl López, reveló que desconocía que el vestido que estaba confeccionando para la cantante Lady Gaga sería utilizado durante su participación en el Super Bowl, y que solo se enteró del destino final de su creación mientras veía el evento junto a unos amigos.

Las declaraciones fueron ofrecidas el lunes para el programa El Gordo y la Flaca de la cadena de noticias Univision, donde el creativo compartió detalles sobre el inesperado momento en que reconoció su propio diseño en uno de los escenarios más vistos del mundo.

Según relató López, el equipo de diseñadores de la artista se comunicó con él semanas antes de la presentación con una solicitud específica: crear un vestido inspirado en la salsa para una actuación.

Sin embargo, explicó que nunca le informaron que la prenda sería utilizada en el Super Bowl ni la magnitud del espectáculo para el que estaba trabajando, por lo que asumió que se trataba de una presentación más dentro de la agenda habitual de la cantante.

“Sabía que era para algo grande, pensaba que era para los Grammys y cuando pregunté me dijeron que no ‘que era para algo mucho más grande’”, explicó el diseñador, quien también ha vestido a Bad Bunny en otras ocasiones.

Estaba viendo el show

El diseñador explicó que el día del evento se encontraba disfrutando del espectáculo con amigos cuando comenzó a notar similitudes entre el vestuario que llevaba Lady Gaga y el diseño que había confeccionado.

Fue en ese momento cuando comprendió que su trabajo formaba parte de una producción de alcance mundial, lo que le generó sorpresa y emoción al ver su creatividad proyectada ante millones de espectadores.

“Ellos pidieron algo azul y les dije que me encantaba el baby blue, además de que era el azul original de la bandera de Puerto Rico de 1859 y quería inspirarme en mujeres latinas que me inspiran a mí: mi mamá, mi tía, Milly Quezada, Olga Tañón”, dijo el dominicano.

El diseñador dominicano ha construido su carrera desde Brooklyn, consolidándose como una figura destacada dentro del diseño contemporáneo y colaborando con artistas y celebridades de renombre.