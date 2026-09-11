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Dolly Parton
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Aeropuerto de Nashville será rebautizado en homenaje a Dolly Parton

El cambió se aprobó de manera unánime durante una votación

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    Aeropuerto de Nashville será rebautizado en homenaje a Dolly Parton
    Dolly Parton actúa en el Newport Folk Festival de Rhode Island, el 7 de julio de 2019. (SHUTTERSTOCK)

    El principal aeropuerto de Nashville en Tennessee, en el sur de Estados Unidos y cuna de la música country, anunció el viernes que será rebautizado en honor a una de sus más grandes estrellas, Dolly Parton, quien recientemente falleció.

    • Dolly Parton murió el 25 de agosto, a los 80 años, tras una breve lucha contra el cáncer.

    Trabajando en el nombre 

    "Aunque aún no se ha determinado un nombre final, estamos trabajando de cerca con partes relevantes para decidir cómo se incorporará el nombre de Dolly Parton y su legado", dijo en un comunicado el viernes la Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Nashville.

    Explicó también que el cambió se aprobó de manera unánime durante una votación.

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