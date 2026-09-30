José Alberto El Canario recibe homenaje en EE. UU. con una calle que lleva su nombre

El salsero dominicano José Alberto El Canario, durante el renombramiento de una calle con su nombre. ( SUMINISTRADA A DIARIO LIBRE )

El salsero dominicano José Alberto "El Canario" fue homenajeado en Union City, Nueva Jersey, con la inauguración de una calle que lleva su nombre, un reconocimiento que el artista dedicó a la República Dominicana y a las personas que han acompañado su trayectoria de cinco décadas.

"Para mí no hay mayor satisfacción que llevar el nombre de mi país en alto", afirmó el intérprete durante el acto, al agradecer el reconocimiento recibido de parte de la ciudad.

Según una nota de prensa, decenas de personas acudieron a la inauguración de la nueva José "El Canario" Alberto Way, entre ellas reconocidas figuras de la música tropical como Gilberto Santa Rosa y Tito Nieves.

"La familia celebrando los logros de uno de los nuestros. Felicito a El Canario, mi compadre, por el honor conferido. Este señor es uno de los hermanos que la música me regaló", expresó Santa Rosa.

El artista también agradeció al alcalde de Union City, Brian P. Stack, a la Junta de Comisionados y a los residentes de la ciudad por el homenaje.

"Gracias, Union City. Gracias por tanto cariño. Este reconocimiento lo recibo con mucha humildad, orgullo y gratitud", manifestó.

Trayectoria en Nueva Jersey y Nueva York

Nueva Jersey y Nueva York ocupan un lugar especial en la historia profesional de El Canario, quien vivió en ambas zonas momentos importantes de su carrera y de su desarrollo como artista.

El reconocimiento llega mientras el salsero celebra sus 50 años de trayectoria artística, aniversario que conmemora con una gira internacional y presentaciones junto a otros exponentes de la música latina.

El próximo 24 de octubre, El Canario celebrará su medio siglo sobre los escenarios con un concierto en el Charles F. Dodge City Center de Pembroke Pines, Florida, donde compartirá con artistas como Eddy Herrera, Ramón Orlando, Maridalia y Pável, además de otros invitados.

Gira y premios recientes

La gira por sus 50 años incluye presentaciones en Santo Domingo, Cali, San Juan, Nueva York, Caracas, Lima, Ciudad de México y Cancún, entre otras ciudades.

A esta celebración se suma uno de los reconocimientos más importantes de su carrera reciente: el Latin Grammy obtenido por su álbum "Rodando por el mundo" en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional.

Con esta distinción, El Canario se consolidó como uno de los artistas más reconocidos en la historia de esa categoría desde la creación de los Latin Grammy, un honor que comparte con el legendario músico cubano Israel López "Cachao".