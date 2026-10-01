El criollo Andrés de la Cruz estrena en Florida su documental sobre persistencia y nuevos comienzos
El director audiovisual dominicano reúne cinco historias latinas en una obra que escribió, narró, dirigió, filmó y llevó personalmente hasta su versión final
El director audiovisual dominicano Andrés de la Cruz estrenó Built, not given, un documental producido por PerlaAmericana Films & Art que reúne las historias de cinco profesionales y empresarios latinos sobre sus vidas y carreras en Estados Unidos.
El documental, disponible en YouTube, presenta los testimonios de Mario Jiménez, pastor de HighPoint Church y fundador de su servicio hispano; Luis "Leyenda The Producer" Beato, productor musical y director ejecutivo de LTP Production; Juanny Paulino, empresaria y propietaria de JJ Real Estate; Mike Kadilac, empresario musical y director ejecutivo de The Latin Music Hub; y Joaquin "Jay" McLaren, empresario vinculado al desarrollo inmobiliario y la construcción en Miami.
Los testimonios abordan temas como la migración, la fe, la familia, el emprendimiento, las pérdidas y la adaptación. Según De la Cruz, el documental se centra en las decisiones y la persistencia de sus protagonistas durante esos procesos.
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"Cuando comencé a escuchar sus historias entendí que el patrón no estaba solamente en lo que habían conseguido. Estaba en todas las veces que pudieron detenerse y decidieron continuar. ´Built, not given´ habla de lo que una persona puede construir cuando permanece el tiempo suficiente para hacerlo", expresó De la Cruz.
- En "Built, not given", De la Cruz, cuya carrera se ha desarrollado entre República Dominicana y Estados Unidos, elaboró el concepto y el guion, realizó la narración y estuvo a cargo de la dirección, la fotografía, la filmación, la edición, el color y la postproducción.
La carrera de Andrés de la Cruz
Según la información suministrada sobre su trayectoria, las producciones audiovisuales que ha dirigido han superado los 200 millones de visualizaciones en YouTube y acumulan más de 500 millones de reproducciones en plataformas digitales.
Su trabajo incluye producciones para artistas, instituciones públicas, organizaciones y proyectos culturales.
Antes de establecerse en Florida, realizó trabajos audiovisuales para entidades como la Policía Nacional de la República Dominicana, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y gobiernos municipales. Actualmente, reside en Orlando, donde se desempeña como vicepresidente de Aster Media Group y desarrolla proyectos a través de su productora, PerlaAmericana Films & Art.
De la Cruz está acreditado como director cinematográfico por la Dirección General de Cine de la República Dominicana (Dgcine) y es miembro de The Latin Recording Academy.
En 2026 fue seleccionado como director de producción visual y responsable creativo de documentales de The Latin Music Hub Conference, celebrada en el Dr. Phillips Center for the Performing Arts, en Orlando.