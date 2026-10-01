El criollo Andrés de la Cruz estrena en Florida su documental sobre persistencia y nuevos comienzos

El director audiovisual dominicano Andrés de la Cruz. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El director audiovisual dominicano Andrés de la Cruz estrenó Built, not given, un documental producido por PerlaAmericana Films & Art que reúne las historias de cinco profesionales y empresarios latinos sobre sus vidas y carreras en Estados Unidos.

El documental, disponible en YouTube, presenta los testimonios de Mario Jiménez, pastor de HighPoint Church y fundador de su servicio hispano; Luis "Leyenda The Producer" Beato, productor musical y director ejecutivo de LTP Production; Juanny Paulino, empresaria y propietaria de JJ Real Estate; Mike Kadilac, empresario musical y director ejecutivo de The Latin Music Hub; y Joaquin "Jay" McLaren, empresario vinculado al desarrollo inmobiliario y la construcción en Miami.

Los testimonios abordan temas como la migración, la fe, la familia, el emprendimiento, las pérdidas y la adaptación. Según De la Cruz, el documental se centra en las decisiones y la persistencia de sus protagonistas durante esos procesos.

"Cuando comencé a escuchar sus historias entendí que el patrón no estaba solamente en lo que habían conseguido. Estaba en todas las veces que pudieron detenerse y decidieron continuar. ´Built, not given´ habla de lo que una persona puede construir cuando permanece el tiempo suficiente para hacerlo", expresó De la Cruz.

En "Built, not given", De la Cruz, cuya carrera se ha desarrollado entre República Dominicana y Estados Unidos, elaboró el concepto y el guion, realizó la narración y estuvo a cargo de la dirección, la fotografía, la filmación, la edición, el color y la postproducción.

La carrera de Andrés de la Cruz

Según la información suministrada sobre su trayectoria, las producciones audiovisuales que ha dirigido han superado los 200 millones de visualizaciones en YouTube y acumulan más de 500 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Su trabajo incluye producciones para artistas, instituciones públicas, organizaciones y proyectos culturales.

Antes de establecerse en Florida, realizó trabajos audiovisuales para entidades como la Policía Nacional de la República Dominicana, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y gobiernos municipales. Actualmente, reside en Orlando, donde se desempeña como vicepresidente de Aster Media Group y desarrolla proyectos a través de su productora, PerlaAmericana Films & Art.

De la Cruz está acreditado como director cinematográfico por la Dirección General de Cine de la República Dominicana (Dgcine) y es miembro de The Latin Recording Academy.

En 2026 fue seleccionado como director de producción visual y responsable creativo de documentales de The Latin Music Hub Conference, celebrada en el Dr. Phillips Center for the Performing Arts, en Orlando.