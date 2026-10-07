Vidal Cedeño recibe reconocimiento de la sociedad hispana del Departamento de Policía de Nueva York

Vidal Cedeño junto a su hija, Susan Cedeño, durante el acto celebrado en Nueva York, donde el empresario artístico y gestor cultural fue reconocido por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) por su trayectoria y aportes a la industria del arte, la cultura y el entretenimiento. ( CEDIDA POR VIDAL CEDEÑO )

Vidal Cedeño, empresario artístico, representante de artistas y gestor cultural dominicano, fue reconocido este martes 6 de octubre por la Sociedad Hispana del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), durante la celebración de la Herencia Hispana, realizada en One Police Plaza, sede de la institución policial.

El reconocimiento destacó la trayectoria de Cedeño y sus aportes durante más de tres décadas al desarrollo y proyección de la música, la cultura y el entretenimiento dominicano y latino en Estados Unidos.

La actividad fue encabezada por la comisionada de Policía de Nueva York, Jessica S. Tisch, y reunió a representantes de la comunidad hispana, autoridades policiales y personalidades vinculadas a diferentes áreas de la vida social y cultural de Nueva York.

Tras recibir la distinción, Cedeño expresó su agradecimiento por el reconocimiento a través de sus redes sociales y resaltó el trabajo que ha desarrollado en Estados Unidos durante más de 30 años.

"Agradecido y honrado por el reconocimiento a mi ardua labor de más de 30 años en USA con base en la industria del arte, la cultura y el entretenimiento", escribió el empresario artístico.

Cedeño también extendió su agradecimiento a la Policía de Nueva York, así como a los estadounidenses, hispanos y, de manera especial, a sus compatriotas dominicanos.

"Gracias a la Policía de New York, Americanos, Hispanos y en especial mis Dominicanos", manifestó en su mensaje, acompañado de las banderas de República Dominicana y Estados Unidos.

Más de tres décadas de trabajo

Vidal Cedeño inició una trayectoria empresarial que lo ha llevado a convertirse en una de las figuras dominicanas vinculadas a la representación artística y producción de espectáculos en Estados Unidos.

En 1994 fundó Vidal Cedeño Manager, Inc., desde donde ha trabajado en la representación y manejo de artistas, la organización de giras y la producción de conciertos para públicos dominicanos y latinos.

De acuerdo con la información difundida por la Sociedad Hispana del NYPD, durante su carrera Cedeño ha manejado a más de 80 artistas, organizado más de 700 giras por territorio estadounidense y producido más de 140 conciertos.

Entre los escenarios donde ha desarrollado producciones figuran Madison Square Garden, Radio City Music Hall, Carnegie Hall y United Palace Theatre, espacios de gran relevancia para la industria del espectáculo en Nueva York.

Una trayectoria ligada a la música dominicana

Su trabajo también ha estado estrechamente relacionado con la promoción de artistas dominicanos y exponentes de la música latina.

A lo largo de los años ha trabajado con figuras como Johnny Ventura, Fernando Villalona, Sergio Vargas, Los Hermanos Rosario, Toño Rosario, Fefita La Grande, Héctor Acosta "El Torito", Yiyo Sarante y Zacarías Ferreira, entre otros artistas.

La labor de Cedeño ha incluido la organización de presentaciones y giras destinadas principalmente al público dominicano y latino residente en distintas ciudades de Estados Unidos.

Su trabajo en Nueva York ha permitido además mantener una conexión entre los artistas dominicanos y las comunidades de inmigrantes que siguen la música y las expresiones culturales de su país de origen.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/vidal-reconocimiento-ebb59be8.jpg Vidal Cedeño junto a oficiales de la sociedad hispana del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) tras recibir el reconocimiento por su trayectoria y aportes a la comunidad hispana en la ciudad. (CEDIDA POR VIDAL CEDEÑO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/nypdgrupoplacaenhanced4x-dea521e7.jpg Vidal Cedeño muestra el reconocimiento recibido de la sociedad hispana del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), acompañado por oficiales y familiares durante el acto celebrado en Nueva York. (CEDIDA POR VIDAL CEDEÑO) ‹ >

El reconocimiento a la comunidad dominicana

La distinción otorgada a Cedeño se produce en el contexto de las actividades que desarrolla el NYPD para celebrar la Herencia Hispana y reconocer los aportes de miembros de las distintas comunidades latinas en Nueva York.

La presencia de un dominicano vinculado durante décadas al arte y el entretenimiento refleja también la presencia de la comunidad dominicana en la vida cultural de la ciudad.

Para Cedeño, el reconocimiento representa un momento significativo después de más de 30 años de trabajo en una industria que lo ha llevado a desarrollar proyectos tanto en República Dominicana como en Estados Unidos.

Su mensaje posterior al acto puso el énfasis en el agradecimiento a quienes hicieron posible la distinción y, particularmente, en la comunidad dominicana que ha acompañado su trayectoria profesional.

La celebración también sirvió para destacar el vínculo entre la comunidad latina y las instituciones de Nueva York, en un espacio en el que se reconocieron diferentes contribuciones a la sociedad y la cultura.

Con este reconocimiento, la trayectoria de Vidal Cedeño suma una nueva distinción a una carrera construida alrededor de la representación artística, la producción de espectáculos y la promoción de la cultura dominicana en Estados Unidos.