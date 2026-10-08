José Alberto "El Canario" celebrará sus 50 años de carrera con concierto en Florida

El salsero dominicano José Alberto "El Canario". ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El salsero dominicano José Alberto "El Canario" celebrará sus 50 años de trayectoria artística con un concierto el próximo sábado 24 de octubre en el Charles F. Dodge City Center, en Pembroke Pines, Florida, donde estará acompañado por reconocidos artistas dominicanos y otros invitados.

La presentación, prevista para las 9:00 de la noche, contará con la participación de Eddy Herrera, Ramón Orlando, Maridalia Hernández, Pável Núñez y Ronald Borjas.

"Invitamos a toda la comunidad dominicana residente en Miami y el sur de Florida a acompañar a José Alberto ´El Canario´ en una celebración tan importante para nuestra música. Son 50 años de una carrera que ha llevado el talento dominicano a grandes escenarios internacionales", expresó el periodista Brinio Batista.

"Nuestra cultura"

El comunicador también exhortó a los dominicanos interesados en viajar desde República Dominicana para asistir al espectáculo a organizar sus traslados con anticipación.

"Queremos que muchos dominicanos puedan estar presentes y disfrutar de esta noche histórica", agregó.

Batista destacó que el concierto representa una oportunidad para reunir a la comunidad dominicana en torno a la música y reconocer la trayectoria de uno de los exponentes de la salsa del país.

"Será un encuentro de la comunidad dominicana alrededor de la salsa, nuestra cultura y la trayectoria de un artista que ha representado al país durante medio siglo", sostuvo el periodista.

La producción del espectáculo está a cargo de Raposo Events y busca rendir homenaje a las cinco décadas de carrera musical de José Alberto "El Canario", cuya trayectoria ha trascendido las fronteras dominicanas.