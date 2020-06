$!Abracemos lo que será

Hoy es mi día treinta. Para muchos de nosotros así es cómo el tiempo ha sido medido en las últimas semanas en tanto cerramos nuestras puertas, practicamos el distanciamiento social y comenzamos a descubrir maneras de adaptarnos a una nueva normalidad. Mientras mi esposo trabaja desde la casa, yo he caminado de puntillas de un lado a otro en nuestro apartamento de 700 pies cuadrados tratando de encontrar nuevos hobbies al disponer de más tiempo libre de lo que he estado acostumbrada durante casi una década. En circunstancias normales hubiese perdido el juicio, pero estas no son circunstancias normales. De hecho, es exactamente lo opuesto a lo que hemos considerado normal. Sin embargo, la paradoja es que este fenómeno sin precedentes que vivimos a escala global ha hecho que las personas confluyan como parte de una comunidad no obstante haber sido forzadas a distanciarse precisamente de ella.

He pasado estos días leyendo y escribiendo, participando en webinars, analizando las noticias y, lo que es más significativo, conectándome con mis seres queridos. Por primera vez desde mi llegada a la adultez he podido contactar a amigos esparcidos en todo el país y el mundo. Una de las cosas que he observado es que todos estamos usando las diferentes formas de tecnología de tal manera que nos hemos ido acostumbrando a estas para ser más productivos mientras nos distanciamos socialmente. El resultado es que muchos de nosotros estamos trasladando online nuestro mundo offline al mismo tiempo que nos adaptamos a nuestra nueva realidad.

La semana pasada participé en un webinar auspiciado por Onsite Workshops sobre cómo adaptarnos a estos tiempos tan inciertos, lo que me ofreció herramientas muy útiles para manejar mi ansiedad. Uno de los temas discutidos fue cómo “hacemos el duelo a lo que fue” y “abrazamos lo que será”. Esto me tomó por sorpresa hasta el punto de no poder contener mis lágrimas, pero al escuchar a dos expertos discutir estos temas ante un grupo virtual de mil quinientas personas me hizo sentir conectada a una comunidad mucho más amplia.

Los humanos nos hemos estado adaptando a los cambios por más de dos millones de años y es esta probablemente la característica definitoria de nuestra especie. La adaptación biológica y cultural de los seres humanos ha sido crítica para la supervivencia, por lo que no debe sorprender que nos hayamos adaptado tan rápido a las condiciones impuestas por la pandemia del COVID-19.

Cuando digo que los humanos nos estamos adaptando a esta pandemia no me refiero a que nos estemos adaptando exclusivamente en términos evolutivos, aún cuando estoy segura que algún científico podrá proveer o explicar todas las maneras en las cuales este virus en particular está jugando un papel en nuestra adaptación evolutiva. Más bien, me refiero a la manera cómo nuestra civilización ha sido forzada a adaptarse a un cierre generalizado mientras nos valemos de la tecnología tanto para los negocios como para la diversión. Gobiernos, empresas e individuos han aprendido a ser creativos para enfrentar el COVID-19 y para mantener relaciones con sus clientes, amigos y familiares.

En Kenya, por ejemplo, el gobierno se ha orientado hacia el dinero móvil para prevenir el contacto persona a persona, mientras que en Singapur las autoridades se han valido de la tecnología para construir un mapeo detallado de los brotes infecciosos del coronavirus y han usado robots con la finalidad de entregar comida y medicamentos a los pacientes. En la India el Reserve Bank ha instruido a todos los bancos a proveer las facilidades crediticias a través de aplicaciones móviles para evitar la disrupción de sus servicios, en tanto en la República Dominicana se creó un portal nacional de educación y se instalaron mil puntos de wi-fi gratuitos facilitando el acceso a internet.