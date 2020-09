$!Actor Michael Rosenbaum diagnosticado con cáncer

El actor Michael Rosenbaum, quien interpretó a Lex Luthor en la serie “Smallville”, reveló que tiene cáncer de piel.

De acuerdo a Infobae, fue en la más reciente edición de su podcast “Inside of You with Michael Rosenbaum”, donde el actor decidió compartir las noticias con sus seguidores. Sin embargo explicó que no hay nada de qué preocuparse, pues todo está bajo control.

En el podcast que salió este martes y en el cual entrevistó al protagonista de “Supernatural”, Jensen Ackles, Rosenbaum confesó que no iba a decir nada al respecto, pero cambió de parecer.

“Pues no iba a decir nada, pero me levanté en la mañana y me dije a mi mismo: ‘Tienes que hablar al respecto’. Y pues siempre hablo de todo, soy muy abierto. Y tal vez es una buena idea porque podría ayudar a alguien. Y no estoy preocupado, quiero comenzar con que no se preocupen por mí, todo está bien”, comenzó a narrar el actor.

“Me acaban de quitar un lunar hace dos semanas. Y lo que hago es no preocuparme por las cosas hasta que pasen. Así que no pensé mucho acerca de esto, ¿sabes? Ellos te dicen: ‘si no te llamamos, todo está bien’”

“Así que ayer Jess estaba en el patio conmigo y yo estaba en el teléfono y escuché un mensaje del Centro de Dermatología que decía: ‘Hola Michael ¿Podrías llamarnos cuando puedas?’ Y dije: ‘Oh, no’. Así que, para cortar la historia: me dijeron que tenía cáncer de piel”, explicó el actor de 48 años.