$!Alejandro Sanz: “Las olimpiadas son magia que nos hacía falta”

Para Alejandro Sanz, el mensaje de paz mundial de “Imagine”, la canción que interpretó en video para la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, es más necesario ahora que nunca.

“Creo que es uno de los himnos más bonitos que se han escrito del pop en la historia, el mensaje no puede ser más conciliador y venir más ad hoc que en este momento”, dijo el viernes en entrevista por videollamada desde Andalucía, España, la tierra de su familia.

“El deporte y las olimpiadas representan la magia que nos hacía falta al mundo entero”, agregó.

Sanz cantó “Imagine”, original del rockero británico John Lennon y su esposa japonesa Yoko Ono, en un video pregrabado junto con el estadounidense John Legend, el australiano Keith Urban y la beninesa Angelique Kidjo. Los organizadores buscaban tener músicos de todos los continentes representados con la canción.

Fueron convocados por el compositor de música para cine alemán Hans Zimmer, quien se encargó de la producción de esta versión.

“Me mandaron los arreglos de Hans Zimmer que son espectaculares, son apasionantes como todo lo que él hace en el cine”, dijo Sanz.

“Aproveché para grabarlo (el audio) en mi casa y nos fuimos a un estudio para poder hacer el fondo verde (del video) y hacer esta pequeña simulación de actuación porque allí en Tokio estaba muy limitado el tema de actuaciones y demás”, explicó.

Para Sanz lo más especial de “Imagine” es que es una canción que ha hecho soñar con un mundo mejor, un espíritu que representan los Juegos Olímpicos. El músico dijo que tan solo con ver a los deportistas ya en el estadio durante la ceremonia despertó en él esta esperanza.

“Es verdad que en el estadio no había público, la ceremonia al principio ha empezado un poco fría lógicamente”, dijo. “Pero según han ido entrando los atletas lo han ido llenando todo de felicidad y de ilusión, de este espíritu de superación, del esfuerzo”.

“Es un ejemplo y una enseñanza muy grande la que nos dan los atletas”, agregó.

Sanz dijo que entre los deportes que más le gustará ver son las disciplinas acuáticas como el remo y el piragüismo, así como las carreras de atletismo de fondo y de velocidad. Además que siente curiosidad por ver los nuevos deportes incorporados a la justa, que este año incluye 50 disciplinas, con surf y skateboarding entre los nuevos.

“Cuando aparecen las olimpiadas te ves concentrado viendo deportes que jamás pensaste”, dijo. “Y los ves porque está tu representante o porque ves realmente eso, todo ese esfuerzo concentrado en un instante”.

Sanz, galardonado con 25 Latin Grammy y cuatro Grammy, se prepara para comenzar su gira por Estados Unidos en octubre cuando visitará Los Ángeles, Miami, Nueva York y Houston, entre otras ciudades, después de tantos meses sin presentaciones en vivo por la pandemia.

“Estoy muy ilusionado por subirme otra vez a un escenario, no sé si me voy a acordar de cómo se hace eso, pero voy a intentar que no se note”, dijo con humor.

También adelantó que se encuentra “dando retoques” al que será su próximo disco.

“Tengo muchas ganas de poder mostrar todo lo que he estado haciendo durante la pandemia”, dijo. “Mucha música y mucha letra”.