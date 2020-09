Anahí: "En RBD, le hablaba a mi mamá y le decía ‘me quiero aventar por la ventana'"

Sigue relatando "Cuando yo llegaba a mi cuarto era miedo, terror a ese silencio que me daba estar sola. Después como que crecí, maduré, conecté con Dios muy, muy fuerte, como nunca en mi vida, y en este momento no sabes lo que amo estar sola".

Además, la inolvidable Mía Colucci habló por primera vez de cómo un comentario acerca de su físico que recibió por parte de un productor de Televisa durante su adolescencia la marcó de por vida y fue el origen de la anorexia que más tarde sufriría.

Sobre su anorexia dijo: "Cuando yo estaba muy chiquita, adolescente, como a los 13/14 años, esto si no lo he contado, una vez en Televisa un productor, que claro que no te voy a decir quién es, iba a ser el productor de A mil por hora, que después fue Pedro Damián", reseñó.

Continuó: "El productor que iba a hacer antes esa novela llega conmigo como a los 13 años y me dice: 'Oye Anahí tú quieres ser la protagonista de esta novela pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita'. Obviamente eres una niña, estás vulnerable, estás en una edad difícil... Y sí te puedo decir que una de las cosas que más detonaron [la anorexia que sufrí] fue ese comentario".

"Hoy a mis 37 años me acuerdo de ese comentario y claro que me afectó mucho. Empecé como un tema de anorexia nerviosa. Gracias a Dios y también creo que a mi firmeza en la vida en este querer salir adelante salí adelante, pero entonces me toca la parte en la cual en los mismos programas se burlaban de mí y de mi problema, en los mismos programas en los que se suponía que yo era de casa, entonces también eso no estaba padre", se quejó.