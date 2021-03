Aneudy Lara: “Puse en mi cabeza que sería cantante y la vida me dio otra pasión”

Aneudy Lara es un dominicano que, como muchos, llegó a Estados Unidos a una edad temprana, pero que se destacó por su dedicación, trabajo arduo y capacitación y, hoy sobresale por sus interpretaciones en grandes producciones de cadenas tan importantes como Telemundo y Netflix.

Lara es un artista ya establecido, producto del sistema educativo de Estados Unidos, pero que no ha olvidado sus orígenes banilejos y dominicanos y, una muestra de esto es que está en conversaciones con productores locales para hacer películas en el país, además de su proyecto musical, que dentro del arte es su primera pasión.

Hablando para Diario Libre USA, Lara narra que en sus inicios se desempeñó como músico en el grupo “Lokkera” con el que viajó por varios países a hacer presentaciones, incluso vino a su tierra por primera vez en 2001 a presentaciones. A sus 27 años se mudó a la ciudad de Miami y logró una beca en los talleres de actuación de la cadena Telemundo, la considera su gran escuela, “y obtuve mi primer papel actoral en la novela “Más sabe el Diablo” y desde ese inicio hasta ahora han pasado 12 años y muchas cosas”.

Otros títulos en los que ha trabajado son “Una maid en Manhattan”, “Marido en alquiler”, “Sangre de mi tierra”, “Quién es quién”, “La suerte de Loli” y “100 días para enamorarse”.

Lara recuerda que cuando llegó a Boston no sentía que tenía alguna “vena artística”, simplemente era un muchacho inquieto que canalizó su energía por esa área. “Me dieron la oportunidad en la escuela secundaria en uno de estos talent show como bailarín, lo hice, me gustó, entonces a través de esto, cuando tenía 14 años fue que me nació la ilusión y me di cuenta que me gustaba eso de los escenarios, las tablas, los aplausos, y pensé, ¡quiero ser artista!”.