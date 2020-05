Artistas reaccionan ante posible exclusión del merengue y la bachata del Grammy Latino

Ante el aviso de la Academia Latina de la Grabación de que el merengue y la bachata, serían eliminados de los Premios Grammy Latino si los artistas dominicanos no completan al 21 de este mes, las 25 producciones discográficas para que se mantenga la categoría de Mejor álbum de merengue/bachata.

La noticia de la posible exclusión de dos géneros declarados como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por la Unesco ha sorprendido a la comunidad artística, quienes de inmediato han solicitado a la Academia Latina de la Grabación que pondere la decisión debido que muchos no han podido completar sus trabajos debido a la pandemia provocada por el COVID-19.

El cantautor José Antonio Rodríguez, delegado de la República Dominicana ante Unesco no podía darle crédito a la información. Consideró que es una injusticia pedirle a un país que sus artistas completen 25 discos en medio de una situación como la que estamos viviendo.

“Estamos en medio de una panademia, pero a eso hay que agregarle que las reglas de la música han cambiado. Hoy los artistas no cuentan con los recursos suficientes para hacer un disco, a lo más que llegan muchos es a grabar temas sueltos e irlo colocando en las redes porque ya no hay disqueras. Pienso que el Grammy Latino debería revisar eso”, comentó el artista y diplomático.

El maestro Manuel Tejeda, Trustee del Consejo Directivo del Latin Grammy, dijo que está en la disposición de colaborar con sus colegas en caso de que necesite una orientación para completar el proceso de inscripción en la Academia Latina de la Grabación.

“Cuando el merengue y la bachata fueron declarados por UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad muchos lo celebraron, igual cuando, hace apenas 2 años, se abrió de nuevo la categoría en los Latin Grammys muchos lo celebraron. Ahora se nos presenta el gran reto de celebrar que lleguemos a 25 inscripciones y poder mantener con vida la categoría “Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata” o será eliminada para siempre. Por eso, como miembro de la Academia y como dominicano, me pongo a la orden de todo aquel que necesite recomendaciones, de todo aquel que no ha podido hacerse miembro y tiene un ALBUM de al menos 6 temas de uno de estos géneros o de una combinación de ambos, y que lo quiera inscribir a través nuestro o de algún amigo que sea miembro de LARAS. El proceso de inscripción en línea hace todo muy dinámico y eficiente, el proceso en este 2020 es totalmente digital, nadie tiene que preocuparse por adquirir o enviar muestras físicas. Otros colegas amigos están ayudando a hacer posible que mantengamos esta categoría dentro de los Premios, muchos colegas ya se están acercando para inscribir su álbum. El merengue y la bachata le pertenece a dominicanos y al Mundo, por lo que los invito a sumarse a este compromiso de todos”, explicó el laureado productor musical

El popular merenguero Rafa Rosario secundó a lo dicho por Rodríguez, y agregó que no hay diez artistas que puedan completar un disco para enviarlo al Grammy Latino por el costo tan elevando que representa hacer un álbum.

Rosario recordó también que muchos merengueros de su generación no tienen el afán de hacer discos, sino que esperan que la nueva generación haga lo que le corresponda por el género.

“Los merengueros que quedamos de los 80 no tenemos ese afán y energía de otros tiempos. Cada época trae su música y nosotros estamos grabando poco, sin embargo tenemos una producción doble por nuestros 40 años, el cual se ha estancado precisamente por la situación del coronavirus que lo ha paralizado todo.

Sería una pena que el merengue y los bachateros no figuren en el premio. Ahora estamos los artistas estamos sacando temas sueltos por un tema de inversión. Como exigirnos un mínimo. No hay diez artistas que puedan hacer un disco completo porque hacer un álbum se lleva más de un millón de pesos”, recordó.

La merenguera Miriam Cruz consideró que excluir la bachata y el merengue del galardón sería cortearle las alas a ambos géneros.

“Cuando la Academia Latina de la grabación creo la categoría para el merengue y la bachata, particularmente me alegró mucho porque esto movió al interés de hacer mejores propuestas para poder competir. Si ahora esa motivación desaparece, siento que se nos cortan las alas. Es un orgullo dominicano el tener dos ritmos mundialmente reconocidos y que invitan a la alegría, por tanto no es justo que se prive al mundo de conocer las propuestas de todos sus exponentes. Ahora bien, por nuestra parte nos queda seguir trabajando para que nuestra música la sigan tomando en cuenta”.

Milly Quezada, quien ha sido galardonado por el Grammy Latino pidió una tregua por el COVID-19. “Por qué no darnos tregua ante la pandemia?. Y así como hizo como la NBA y las Olimpiadas además de otros eventos masivos en posponer hasta nuevo aviso; porque no posponen el requisito y mientras tanto crear conciencia en la industria sobre el compromiso de producir 25 CD’s de calidad al año para sostener el renglón bachata/merengue en los Latin Grammy?.. Alerta a la clase artística y alerta al país y a los medios de comunicación. Tenemos que defender nuestra música bachata y merengue, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entre todos podemos!”, indicó.

René Solís, manager de Los Hermanos Rosario recordó que en una ocasión le planteó a los directivos de la organización que exigir 25 producciones era demasiado para un mercado como el de la República Dominicana.

“La posible exclusión del merengue y la bachata de los Premios Grammy Latino, sino se llega a completar los 25 álbumes antes del cierre del período de inscripción. Te diré que es muy lamentable, pero desde siempre yo he pensado que 25 producciones son muchas si tomamos en cuenta como ha estado el merengue en este momento. Todos los géneros musicales tienen su grandes momentos, el merengue ha sido un género que durante muchísimos años lo ha tenido...los 80 por ejemplo fueron gloriosos y a pesar de no tener la mejor difusión en este tiempo es un ritmo que la gente lo consume en los bailes. No podemos perder de vista donde se graba merengue. En República Dominicana, un poco en puerto Rico y lo mismo en Nueva York. Entiendo que 25 producciones son demasiadas, yo recuerdo que estuvo en una reunión que se hizo en el país en donde decía que era demasiado”.

Estimo, al igual que lo dicho por los artistas que esta no es la época en la que la que se tenía un compromiso de grabar una producción por año con una disquera.

“Lo que se hace son sencillos y todo se coloca en las plataformas digitales. Cuando un artista tiene una cantidad de sencillos completa su disco. A nosotros nos falta gente joven que estén más activos. Ese relevo es importante porque no se le puede pedir a gente que ya tiene 40 años o más estén en esa competencia. Es sangre nueva lo que se necesita”, comentó.

El merenguero José Peña Suazo dijo que en el Grammy Latino existe una competencia desigual y lamentó que no se tome en consideración la gran inversión que debe hacer un artista para sacar un disco.

“Sería penoso. Pero hay algo que debemos tener en cuenta y es que no se puede nadar contra la corriente. La manera de escoger en los Grammy no le asegura nadie que un trabajo de calidad o con incidencia popular pueda llegar a obtener uno. Lo digo en por mi que el pasado año sometí dos producciones, una de merengue y otra de salsa, ambas estaban bien. El problema de los Grammy es que por votación y si hay inscritos diez dominicanos y cien de otra nacionalidad, al momento de votar muchas veces se vota por el artista que conocen o son de la misma nacionalidad. A veces he visto premiaciones que en 30 años de carrera que tengo por el mundo, nunca los he visto o he escuchado un disco pegado. Hasta que eso no cambie de nada vale invertir un millón de pesos en una producción para ponerla en manos de ellos que ni siquiera la van a mirar”.

El maestro Ramón Orlando no ve bien que se tome esa decisión en el Grammy Latino. “Yo estoy sorprendido de que vayan a sacarlo definitivamente. Este ha sido el peor año para que ellos tomen esa decisión porque yo mismo estaba grabando un disco, pero al detenerse todo no he podido continuar y así deben estar muchos. Ellos no deberían hacer ese premio así...eso no está bien, debería darnos una oportunidad. Como es posible que vayan a sacar la mejor música del mundo del Grammy Latino para siempre. Nadie ha podido hacer nada, que pena que ellos están con eso. Eso es una injusticia porque este no ha sido un año normal. No lo veo bien, ojalá y que esa idea no prospere”.

Kinito Méndez entiende que todos deberían entregar las producciones que aún no estén completas. “Eso sería lamentable, pero entiendo que deberíamos entregar lo que tenemos. Ahora bien ahora nosotros no tenemos casas disqueras que estábamos obligados a hacer una producción por año. Eso ya no existe y es imposible para un artista hacer un disco, nosotros lo que estamos haciendo es grabando sencillos y por eso es que se ha puesto lento la grabación de discos de merengue y bachatas”.