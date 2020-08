Así es el lujoso resort donde estaría el rey emérito Juan Carlos I, si finalmente escoge a RD como su exilio

Tal como relata Infobae en este lugar al exmonarca no le faltaría ninguna comodidad en su nuevo exilio, llamado por la prensa española como una “segunda abdicación”. Un lujoso complejo hotelero que ya conoce bien, pues lo ha frecuentado en anteriores vacaciones.

En el perfil de Instagram del resort, se registra el paso de ilustres huéspedes como los ex presidentes estadounidenses George W. Bush y Bill Clinton, deportistas de elite y shows de famosos artistas como Daddy Yankee y Ozuna.

Aunque medios internacionales aseguraban que ya estaba instalado en el país, el último registro oficial de viaje del rey Juan Carlos a República Dominicana fue entre el 28 de febrero y 3 de marzo de este año.

Esto no significa necesariamente que Juan Carlos I no se encuentre en territorio dominicano, solo indica que la Dirección General de Migración (DGM) no tiene registro de ello.

Los periódicos ABC y La Vanguardia informaron este martes que el rey emérito se encuentra en República Dominicana desde el pasado domingo, un día antes de comunicar oficialmente su intención de abandonar España.