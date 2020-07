$!Canela se adentra en el mercado anglo como cantante y actor

Jencarlos Canela volvió esta semana a la pantalla como el entrañable tío Víctor en “The Expanding Universe of Ashley García” de Netflix, y el actor está feliz de servir como ejemplo para una próxima generación.

La serie protagonizada por Paulina Chávez, cuya segunda temporada se estrenó esta semana, sigue a una científica espacial de 15 años que se muda con su tío para ir a trabajar en un laboratorio de la NASA. Una vez que empieza la convivencia, ella le enseña a él de responsabilidad, mientras que él trata de enseñarle a ser una chica normal, no sólo un genio.

“Es lo que más disfruto de esta serie”, dijo Canela en una entrevista reciente con The Associated Press. “Es el gran motivo por el que dije que sí, porque vi la trama como algo necesario que muestra una faceta del latino que no vemos suficiente en la televisión”.

“Y que se haga a través del lente del humor, y que se haga de la mano de una mexicana-americana, una latina de 15 años que yo sigo a esa niña donde me digan... Creo que es increíble”, agregó.

La segunda temporada se filmó antes de la pandemia, pero el actor y cantante cubano-estadounidense por un momento dudó si se estrenaría o no, pues incluye o hace mención a eventos que terminaron cancelándose.

“Yo no sabía qué iba a pasar porque ahora con la pandemia no tiene mucho sentido el episodio sobre las Olimpiadas del 2020... y como eso unas cuantas cosas más. Pero gracias a Dios la respuesta de la gente fue tan consistente. Los números de la primera parte siguen subiendo y siguen subiendo, creando una fanaticada leal', afirmó.

Canela, conocido por telenovelas como “Más sabe el diablo” y canciones como “Amor quédate” y “Bajito”, ha estado adentrándose de a poco en el mercado de habla inglesa. En 2016 interpretó a Jesucristo en el especial musical “The Passion: New Orleans” de la cadena Fox, y en 2019 tuvo un papel en la serie “Grand Hotel” (2019) con Demián Bichir y Roselyn Sánchez.

Este año no sólo coprotagoniza “The Expanding Universe of Ashley García”, sino que acaba de lanzar su primera canción en inglés, “Water”, el mes pasado, y está trabajando en más.

“Yo me siento sumamente latino. A nosotros nos inculcaron nuestras raíces desde muy temprana edad, y el español fue el primer idioma que aprendí a pesar de haber nacido aquí en Estados Unidos”, dijo vía Zoom desde un estudio de grabación en Miami, la ciudad donde vive.

“La primera etapa de mi carrera me tocó realmente encontrarme con esas raíces y descubrir una parte de mi identidad que forma gran parte de quien soy”, continuó. “Pero le ha empezado a tocar últimamente a ese otro lado de mí, a descubrirlo y a darlo a conocer”.

Para el artista es importante que los latinos puedan sentirse orgullosos de sus orígenes y que la próxima generación crezca viendo en pantalla “lo que significa ser latino en su totalidad”.

Canela, quien tiene un hijo con su expareja Gaby Espino y considera a la hija mayor de la actriz venezolana como a su propia hija, dijo que los niños vieron la primera temporada de la serie completa y que incluso los llevó al set de grabación.

“Estuvieron ahí en Netflix con nosotros encantados. Les gustó más el catering y la comida... pero la disfrutaron como no tienes idea”, contó entre risas.

En el estudio, dice que el ambiente es familiar y de camaradería y que los actores más jóvenes lo ven como a un hermano mayor: “Esa relación que adquirimos en la vida real de verdad que se nota (en la pantalla) y yo la siento... El tío Víctor se alimenta mucho de ese amor y de esa relación que tenemos en la vida real”.