$!Cantautor Ernesto Pineda revela el drama que vivió al infectarse del COVID-19

Ernesto Pineda es un cantautor dominicano que ha desarrollado su vida en la ciudad de Nueva York. Al conceder una entrevista a Diario Libre, el trovador reveló que estuvo a punto de perder la vida luego de contagiarse con el COVID-19, padecimiento que también afectó a su esposa.

Con un nudo en la garganta el artista contó los momentos críticos por los que atravesó durante dos meses en un hospital de esa ciudad. En su estadía en el centro hospitalario batalló por su vida hasta lograr salir airoso.

“Fueron momentos difíciles, muy duros. Mientras yo me debatía entre la vida y la muerte, mi esposa Evelyn sacaba de abajo para mantenerse con vida para atenderme. Al tercer intento que ella hizo para que me trasladaran al hospital lo logró, porque los paramédicos entendía que lo que yo tenía otro tipo de problema con mi salud, pero ya yo estaba contagiado”, reflexionó con voz entre cortada.

Una pausa apagó su relato. Tomó aire y aseguró que de no ser así ya estaría muerto. “Me acogieron en el hospital Albert Einstein y de inmediato establecieron que tenía el coronavirus. El tratamiento se inició de inmediato para mi curación. Allí permanecí durante dos meses, pero un fui entubado”, recordó.

Al borde de la muerte

“Yo no quiero que a nadie le esta enfermedad. Esto es tan fuerte que te quita la respiración en un gran porcentaje, te quita el apetito en su totalidad. La fiebre es inaguantable de 104 a punto de convulsionar...te invalida totalmente porque cuando tu no puedes respirar eres un muerto”, comentó el artista.

El intérprete se lamentó de que el coronavirus le haya quitado la vida a tanta gente en el mundo y recordó que el ámbito artístico ha tenido bajas importantes ocasionadas las complicaciones de la enfermedad que mantiene el vilo al mundo.

“Yo creo que los gobiernos tuvieron que cerrar las puertas de sus ciudades, esto lo tiene que asumir cada persona de manera independiente, porque pienso que esos gobiernos pueden llegar a tomar la decisión de dejar que la gente lo haga, porque es lamentable ver el comportamiento de mucha gente que aún no entiende lo que está pasando. Aquí estamos sacrificando a mucha gente, pienso que cada quien deberá protegerse, porque no se están cumpliendo los protocolos para que la gente se cuide. El que no he la ha dado esta enfermedad puede decir que no existe, lo que quiera. Pero al que le toque y sobrevive lo va a entender. Esta es la enfermedad más terrible que puede tener el ser humano”, puntualizó al invitar a la población a cuidarse.

Nueva modalidad

Recuperado y en pleno dominio de sus facultades físicas, Ernesto Pineda estableció que en la actualidad su carrera profesional no se ha detenido. Aunque los establecimientos de diversión están limitados, su agenda se llenó para amenizar actividades privadas en Nueva York.

“Es increíble lo que está pasando. Yo que he estado por tantos años en el circuito de la bohemia en Nueva York he logrado que mucha gente nos apoye. Hoy estamos haciendo actividades en la residencia de quienes me contratan. Los conciertos privados se dan en los patios de las residencias y espero que los demás colegas que hacemos este tipo de trabajo aquí en Nueva York le suceda lo mismo”, dijo el artista.

La demanda es tan alta para las presentaciones, que su calendario está lleno casi por completo en la semana. Aprovechando la sequía en los lugares del entretenimiento, Pineda muestra su repertorio, así como los títulos que le piden en los conciertos privados.