$!Cardi B niega ruptura con Offset sea por otra infidelidad

La rapera Cardi B ha estado en el candelero luego de que le pidiera el divorcio a su esposo, el también rapero Offset.

Desde que se difundió la noticia los rumores de infidelidad por parte del artista norteamericano ocuparon los diarios, pero esta vez no fue la causa, así lo reveló la intérprete de “Money”.

Cardi B se refirió por primera vez al tema y aclaró los motivos por los cuales le pidió el divorcio a su esposo Offset.

Dijo que no se separa del padre de su hija por infidelidad ni tampoco porque el cantante vaya a tener un hijo con otra mujer.

Durante un “live” de Instagram, la intérprete de “WAP” agradeció a sus fans por el apoyo y todo “el amor y las oraciones” que le han mandado. Sin embargo, especificó que no lo necesita porque en este momento se encuentra muy bien.

De acuerdo con el medio Infobae, la rapera de origen dominicano dijo que “no ha derramado ni una lagrima” y a diferencia de otras ocasiones, esta vez Offset no la engañó.

“Esta vez, no estaba llorando. ¿Quieres saber por qué? La razón de mi divorcio no es porque nada de esa mierda que haya pasado antes. No es porque me haya engañado. Estoy viendo a la gente ser como, ‘Oh, tiene un bebé en camino’. Esa es una maldita mentira total. Es la segunda vez que la gente está tratando de volver a poner bebés aquí. No, eso es una tontería”, afirmó.

Cardi reveló que la causa de todo fue en realidad porque estaba cansada de pelear todo el tiempo con su esposo, además de que sentía que le escondía las cosas.

“Me cansé de discutir. Me cansé de no ver las cosas cara a cara. Cuando sientes que ya no es lo mismo, antes de que te engañen, prefiero irme [...] No pasó nada loco fuera de este mundo, a veces la gente realmente se distancia. He estado con este hombre durante cuatro años. Tengo un hijo con este hombre, tengo un hogar con este hombre... a veces simplemente estás cansado de las discusiones y la acumulación. Te cansas a veces y antes de que pase algo te vas”, expresó la artista.

Según los documentos de la corte, obtenidos por TMZ, la voz de “Bodak yellow” busca la custodia física primaria, así como la custodia legal de su hija de 2 años, Kulture.

Asimismo, quiere que Offset pague la manutención de la niña, aunque no se especifica el monto.

También deja en claro en sus documentos que el matrimonio está “irreparablemente roto” y que no hay vuelta atrás.

Mientras tanto promueve el nuevo tema “Me gusta” con Anitta y Myke Towers.