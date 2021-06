$!Ciudad de Florida produce serie de TV para atraer turismo

¿Recuerdas las ganas que sentiste de ir de compras a Nueva York y tomarte un Cosmopolitan después de ver “Sex and the City”? ¿O de viajar a los acantilados costeros de Irlanda cuando viste “Game of Thrones”?

La halagadora atención de Hollywood ha puesto a pequeñas ciudades en el mapa, como Wilmington, Carolina del Norte, de “Dawson’s Creek”, y los bosques de Senoia, Georgia, de “The Walking Dead”. Eso es exactamente lo que esperaban los especialistas en mercadotecnia de viajes en St. Petersburg y Clearwater, Florida, cuando encargaron una serie de ficción original para atraer turistas cansados de la cuarentena a las playas de arena blanca de la zona.

“Life’s Rewards” se transmitió por Amazon Prime el mes pasado. La serie de ocho episodios sigue a un administrador de riqueza encantador pero arrogante que pierde su dinero y usa los puntos de recompensa de viaje para alojarse en el elegante hotel Don CeSar mientras reconstruye su vida.

Cada capítulo dura apenas entre ocho y 14 minutos y se filmó con una compañía de producción, un director y actores locales. La serie costó aproximadamente un millón de dólares, que fueron financiados por la ciudad y la rama de turismo del estado.