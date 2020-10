$!Clara Pablo, dominicana sobreviviente de cáncer de mama y líder de la música hispana en EE.UU.

View this post on Instagram

Today is the start of BREAST CANCER AWARENESS month. This is what breast cancer looks like. It’s not pink and ribbons. It’s burns, pinches, cuts and scars on your body and your soul that last a lifetime. Its pills after pills, surgery after surgery, chemotherapy and radiation. It’s spending days in the hospital getting poked and prodded by 10 doctors and 17 nurses. It’s getting your blood drawn so many times you don’t have veins left to use. It’s nausea, pain, headaches and bruising. It’s fighting every single day for your life and facing fear in the face and saying not today! Breast cancer doesn’t discriminate. Doesn’t care if you are 54,36 or 21! Anyone can get it. I did! That’s why it’s so important to be aware. To check yourself not just in October but every single month! So that you never have to go through any of this! So today I’m here once again to remind you like I do every month don’t forget to #feelitonthefirst ! • • TE TOCA TOCARTE...para que no te toque!• • Hoy comenzamos el mes de BREAST CANCER AWARENESS. El cancer de mama no es rosas y mariposas. El cancer es quemadura, cortes y cicatrices que duran en tu cuerpo y tu alma para siempre. Es pastillas y mas pastillas, cirugías tras cirugías, quemo terapia y radiacion! Es pasarte días y meses en el hospital siendo revisada por 10 doctores y 17 enfermeras. Es que te saquen tanta sangre que tus venas tengan llagas. Es mirar a tus miedos en la cara y decirles hoy no! El cancer se seno no discrimina!! No le importa si tienes 54, 36 o 21! Cualquier persona le puede dar cancer. A mi me dio! Por eso es la causa #1 de mujeres latinas menores de 40!!! Y por eso es tan importante que nos revisemos no solamente en octubre pero todos los meses para que nadie más tenga que pasar por esta pesadilla! Así que aquí estoy como todos los meses recordándote que TE TOCA TOCARTE... para que no te toque!!! • • #tetocatocarte #breastcancerawareness #breastcancer #breastcancermonth #feelitonthefirst #warrior #breastcancerunder40 #girlpower #breastcancersurvivor #cancerdemama @tetocatocarte