$!Clarissa Molina anuncia está libre de coronavirus

La comunicadora Clarissa Molina informó que está libre de coronavirus, después de varias semanas en aislamiento en su residencia en Miami.

La presentadora de “El gordo y la flaca” de Univision pidió a la población seguir tomando todas las precauciones y no bajar la guardia. Asimismo, deseó que Dios sane a todos los que están pasando por este difícil momento.

“Salí NEGATIVO!!! ¡Gracias a Dios mi prueba dio negativa! Me siento bien, con mucha energía. No bajo la guarda, hay que seguir cuidándome y cuidando a los demás, tomando todas las precauciones. Orando mucho por las personas que están pasando por esto ahora mismo, Dios les pase la mano y los sane. Gracias a todos por sus oraciones. Los quiero mucho! Video en mi Facebook!”, escribió la ex Nuestra Belleza Latina en su cuenta de Instagram con una imagen sonriente y con el puño levantado.

Clarissa Molina también habló días atrás en un video compartido en su cuenta de Instagram cómo ha estado desde que contrajo el virus.

Sobre los síntomas, indicó que no le atacó a los pulmones ni le dio fiebre. “Afortunadamente no he tenido que ir a un hospital, gracias a Dios, como mucha gente, que oro todos los días por esas personas que sí les ha dado, de todo corazón que Dios los sane”.

Pidió a la gente no alarmarse. Dijo que basado en su experiencia, no pensó mucho en el virus porque eso la enfermaba más y manifestó que la meditación ayuda en esos momentos difíciles.

Se recuerda que semanas atrás Molina informó que dio positivo al COVID-19 al realizarse una prueba casera, luego, se hizo una segunda prueba en un laboratorio, que también dio positivo, por lo que se resguardó en su hogar y bajó la presencia en sus labores en distintos programas de la cadena hispana.