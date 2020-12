$!Dominicana Clara Pablo entre las Mujeres ejecutivas musicales del 2020 de la revista Billboard

“¡Es un verdadero honor y todavía no puedo creer que esto acaba de suceder!”

Así lo escribió Pablo en su cuenta de Instagram al momento de publicar la noticia, quien también aseguró que las claves del éxito están en la pasión, la dedicación y el esfuerzo que se le pone a lo que uno hace.

“La palabra no, no existe en mi vocabulario. Siempre busco la vuelta y la forma de hacer las cosas”, dijo Pablo, quien también trabajó como publicista musical en la división de entretenimiento latino de Universal Music y en 2011 se unió a la cadena hispana Univisión.

Clara nació y creció en la República Dominicana y a la edad de 10 años se mudó con sus padres y hermanas a los Estados Unidos.

“Fue un verano cuando estaba cursando la primaria. Recuerdo mi primer día en el colegio, estaba tan nerviosa y aunque sabía inglés, creía que no me iban a entender. Fue un cambio drástico, pero no me imagino lo que hubiera sido de mi vida sin la oportunidad de vivir aquí”, dijo Pablo en una pasada entrevista.