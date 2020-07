$!Ed Sheeran revela el trastorno que lo llevó a retirarse de la música

El cantante británico Ed Sheeran reveló las múltiples adicciones que provocaron su retiro temporal de la música.

El vocalista de Shape of You anunció en diciembre de 2019 que iba a hacer una pausa profesional “para respirar, viajar, escribir y leer”. Eso incluía también su retiro de la vida pública y de las redes.

Varios meses después, el inglés reapareció en un cumbre online de la organización Hay House sobre ansiedad y bienestar, en la que habló sobre su personalidad adictiva.

“Tengo una personalidad muy, muy adictiva ”, dijo, asegurando que se siente identificado con la historia de Elton John en ese tema, tras leer sus memorias.“Cuando leí que Elton decía: ‘solía darme un atracón de helado y comer cuatro postres hasta que lo vomitaba todo’, no pude evitar pensar: ‘Lo he hecho antes’”, contó el artista.

De acuerdo a una nota del medio El farandi el cantautor expuso que siempre pedía doble ración de todo y “comía hasta vomitar” casi todos los días.

“Eso y los atracones de martini con los que quería comprobar cuántos se podía beber. Yo pensaba: ‘También he hecho eso antes’”, reveló.

Sheeran admitió que su principal problema de adicción se focalizó en diferentes drogas, en la comida, en el alcohol y en los tatuajes.

“Estoy cubierto entero de tatuajes, porque yo no hago las cosas a medias. Cuando iba a beber, no tenía sentido tomarme una copa de vino. Prefería tomar dos botellas”, expresó.

El intérprete comentó que el estar permanentemente de gira y no mantener una rutina empeoró sus problemas.

“Todos los día bebía y se volvió normal. Todo se reducía a una mala dieta, a beber y ni siquiera ver la luz del sol, porque duermes en el bus de día y luego haces el show por la noche y lo celebras después”, manifestó.

“Llegué a no ver la luz del sol durante unos cuatro meses, y al final comencé a estar triste. Es probablemente lo más bajo que he estado (...) Me dije ‘¿Qué sentido tiene la vida?’”, narró Sheeran a su audiencia virtual.

“Creo que cosas como el azúcar, las cosas dulces, la comida basura, la cocaína, el alcohol, se sienten bien cuanto más las consumes, pero acaban siendo lo peor para ti”, dijo, asegurado que uno de los trucos fue controlar todo lo que pudo la ingesta de todos esos productos.

Sheeran también da crédito por el cambio de su vida a su esposa, Cherry Seaborn.Seaborn protagonizó con Sheeran el video Put It All On Me, el último tema que lanzó el vocalista antes de su retiro temporal.

“Ella hace mucho ejercicio, así que comencé a correr con ella. Ella come bastante saludable. Así que yo también comencé a comer bastante saludable con ella. Además ella bebe menos, así que yo también lo hago menos. Eso lo cambió todo”, detalló.