El presentador de Univision que adoptó a un niño haitiano

El presentador de televisión Rafael Araneda, reconocido por ser el anfitrión del programa Enamorándonos (UniMas), además de ser anunciado como el conductor del reality show Tu cara me suena, la nueva apuesta del canal, dio la noticia de que tienen un nuevo integrante de su familia.

De acuerdo a People en español, tras dos años de trámites legales, el chileno y su esposa Marcela Vacarezza, concluyeron recientemente el proceso de adopción de un niño haitiano que forma parte de sus vidas desde que era un bebé.

"Somos dichosos padres de un cuarto hijo y esta es una noticia que hace tiempo queríamos compartir con todos ustedes, pero no se podía, no porque no quisiéramos, sino porque siempre hay que custodiar según la ley nacional el bien superior del niño y nosotros", informó el conductor.

Y continuó: "Como cualquier ciudadano de nuestro país, asumimos humildemente y como corresponde cada paso que había que establecer para finalmente algo que se convirtió en hecho", compartió Araneda el pasado fin de semana a través de una transmisión en vivo que hizo por medio de su perfil de Instagram.

"Ya en derecho forma parte de nuestra familia y a mí me emociona mucho poder contarles esto y a mi mujer también", agregó visiblemente emocionado el locutor chileno.

El nuevo miembro de la familia Araneda se llama Benjamín Rafael y tiene dos añitos.

"Fue un proceso largo de dos años que a veces se nos hizo muy tortuoso, muy difícil, pensamos que no iba a resultar pero resultó", comentó la esposa del conductor.

Vacarezza dedicó recientemente unas emotivas palabras al menor de edad en Instagram.

"Nos enseñaste que el amor es infinito. Gracias por llegar a nuestras vidas. Te amamos por siempre", escribió la también presentadora de televisión chilena.

Araneda y Vacarezza también son padres de Vicente, Florencia y Martina.