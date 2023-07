Algunas series parecidas a Stranger Things

Si te gustó Stranger Things y estás buscando series similares que te mantengan enganchado, aquí tienes algunas recomendaciones:

Dark: Esta serie alemana combina elementos de ciencia ficción, thriller y misterio. Al igual que Stranger Things, tiene una trama que involucra desapariciones inexplicables y fenómenos sobrenaturales en un pequeño pueblo. Dark es conocida por su atmósfera oscura y sus giros inesperados.

The OA: Esta serie original de Netflix también presenta una mezcla de ciencia ficción y misterio. Sigue la historia de Prairie Johnson, una joven que regresa a su hogar después de haber desaparecido durante años. Con elementos de fantasía y un enfoque en la exploración de la conciencia y la existencia, The OA ofrece una experiencia intrigante.

Super 8: Aunque no es una serie, esta película dirigida por J.J. Abrams comparte similitudes temáticas con Stranger Things. Situada en los años 80, Super 8 sigue a un grupo de niños que se encuentran con fenómenos extraterrestres mientras filman una película casera. Combina el misterio, la aventura y los lazos de amistad.

The X-Files: Esta clásica serie de ciencia ficción y misterio sigue a dos agentes del FBI, Mulder y Scully, mientras investigan casos no resueltos relacionados con lo paranormal. The X-Files es conocida por su atmósfera inquietante, su enfoque en lo desconocido y la dinámica entre los protagonistas.

Twin Peaks: Creada por David Lynch, Twin Peaks es un drama que mezcla misterio, surrealismo y elementos sobrenaturales. La serie sigue la investigación del agente del FBI Dale Cooper sobre el asesinato de una joven en el tranquilo pueblo de Twin Peaks. Con personajes excéntricos y una narrativa intrincada, Twin Peaks ha dejado una marca duradera en la televisión.

Estas series y película comparten elementos como la ambientación en los años 80, la presencia de misterio, fenómenos sobrenaturales y un enfoque en las relaciones entre los personajes.