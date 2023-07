Stranger Things: Maya Hawke no quiere este cambio en su personaje

Stranger Things ha sido un rotundo éxito en Netflix y una de las características que lo distingue es su capacidad de renovarse en cada temporada, sumando nuevos personajes. Sin embargo, el foco principal de la serie siempre se mantiene en la pandilla de Hawkins, compuesta por Eleven, Mike, Will, Dustin y Lucas. Ellos llevan adelante la trama más trascendental, que continúa sorprendiendo a medida que avanza.

A lo largo de los episodios, se han sumado valientes personajes a este grupo de chicos, como Max y Robin. Incluso Steve y Nancy se han unido a la pandilla en la cuarta temporada de Stranger Things, a pesar de la diferencia de edad con los héroes originales de esta serie de Netflix, que nació de la imaginación de los talentosos hermanos Duffer.

Maya Hawke y su visión para Robin

En este contexto, queremos destacar específicamente a Robin, el personaje interpretado por Maya Hawke, una talentosa joven cuyo padre es el experimentado actor Ethan Hawke y cuya madre es la reconocida Uma Thurman. Robin hizo su aparición en la tercera temporada de Stranger Things y desde el principio mostró una gran química con Steve (Joe Keery), aunque cualquier posibilidad de un romance entre ellos quedó descartada debido a que Robin es gay.

A pesar de esto, entre ellos nació una profunda amistad, mientras que Robin mostró su interés romántico por Vickie, una compañera de banda en el instituto, interpretada por otra figura importante en la industria del streaming: Amybeth McNulty, la protagonista del exitoso show de Netflix, Anne with an E. ¡Maya Hawke tiene algo importante que decir sobre el rumbo que toma la trama en la temporada final de Stranger Things!

En una entrevista con Yahoo!, la joven actriz expresó: "Me encantan los personajes cuya vida amorosa no es el centro de su existencia. La amistad con Steve es muy especial, y las amistades me han guiado a lo largo de mi vida. Creo que son realmente importantes y merecen tiempo".

De esta manera, podemos tener en cuenta que la hija de Ethan Hawke prefiere que su personaje en Stranger Things no se enfoque tanto en un potencial romance con Vickie, y le encantaría seguir desarrollando el vínculo con su amigo Steve. ¿Qué les parece esta perspectiva?