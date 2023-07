Amazon Prime Video ofrece una amplia selección de series de época que te transportarán a diferentes periodos históricos y te sumergirán en mundos llenos de intriga, romance y drama. A continuación, te listamos algunas de las mejores series de época disponibles en Amazon Prime Video:

"The Marvelous Mrs. Maisel": Ambientada en la década de 1950 en Nueva York, esta aclamada serie sigue la vida de Miriam "Midge" Maisel, una ama de casa que descubre su talento para la comedia stand-up después de que su vida perfecta da un giro inesperado. La serie ha recibido múltiples premios, incluyendo varios Premios Emmy, por su ingenioso guion, sus personajes carismáticos y su vívida recreación de la época.

"Downton Abbey": Esta icónica serie británica nos transporta a principios del siglo XX y nos sumerge en la vida de la aristocrática familia Crawley y sus sirvientes en la mansión de Downton Abbey. Con una combinación de drama, romance y conflictos sociales, la serie captura a la perfección la elegancia y los cambios de la época eduardiana. "Downton Abbey" recibió numerosos premios y elogios durante su emisión.

"Vikings": Si te apasiona la historia vikinga, esta serie es una opción perfecta. "Vikings" nos lleva a la Era Vikinga y sigue las hazañas del legendario Ragnar Lothbrok y su búsqueda por convertirse en rey. La serie combina elementos de acción, intriga política y exploración cultural, ofreciendo una mirada fascinante a la vida de los vikingos y sus incursiones en Europa. "Vikings" ha ganado popularidad por su narrativa épica y sus impactantes escenas de batallas.

"The Man in the High Castle": Basada en la novela de Philip K. Dick, esta serie presenta un mundo alternativo en el que las Potencias del Eje ganaron la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos está dividido entre Japón y la Alemania nazi. Con una atmósfera sombría y distópica, la serie explora las vidas de diferentes personajes que luchan por la libertad y la resistencia contra el régimen opresivo. "The Man in the High Castle" ha sido elogiada por su intrigante premisa y su estilo visual distintivo.

Estas series de época disponibles en Amazon Prime Video te transportarán a diferentes épocas y te brindarán emocionantes tramas, personajes memorables y una recreación detallada de los periodos históricos en los que se desarrollan. ¡Prepárate para viajar en el tiempo y disfrutar de estas cautivadoras series!