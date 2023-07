Las mejores series de suspense para disfrutar en Netflix

Si eres amante del suspense y estás buscando series emocionantes para disfrutar, Netflix ofrece una amplia selección de programas que te mantendrán al borde de tu asiento. Estas son algunas de las mejores series de suspense disponibles en Netflix:

"Stranger Things": Esta exitosa serie combina elementos de ciencia ficción, suspense y nostalgia de los años 80. Ambientada en un pequeño pueblo, sigue las aventuras de un grupo de niños que se enfrentan a fenómenos paranormales y a un mundo oscuro alternativo. Con una trama intrigante y personajes carismáticos, "Stranger Things" se ha convertido en un fenómeno global.

"Mindhunter": Basada en hechos reales, esta serie sigue a dos agentes del FBI mientras investigan y entrevistan a asesinos en serie para entender su psicología y atrapar a otros criminales. Con un enfoque psicológico y diálogos intensos, "Mindhunter" ofrece un vistazo fascinante al mundo de la mente criminal.

"The Haunting of Hill House": Esta serie de terror psicológico se basa en la novela del mismo nombre de Shirley Jackson. La historia sigue a una familia que vivió en una casa embrujada y se enfrenta a los traumas y fenómenos sobrenaturales que experimentaron en su infancia. Con una atmósfera inquietante, actuaciones destacadas y una narrativa no lineal, "The Haunting of Hill House" te mantendrá en suspenso en cada capítulo.

"Ozark": Protagonizada por Jason Bateman, esta serie sigue la vida de un asesor financiero que se ve obligado a lavar dinero para un cartel de drogas en el remoto pueblo de Ozark, Estados Unidos. Con una trama llena de intriga, traiciones y situaciones peligrosas, "Ozark" te mantendrá al borde de tu asiento en cada episodio.

"Black Mirror": Esta serie antológica creada por Charlie Brooker presenta historias independientes que exploran la relación entre la tecnología y la sociedad. Con tramas distópicas y giros inesperados, "Black Mirror" te hará reflexionar sobre el impacto de la tecnología en nuestras vidas y los posibles futuros oscuros que podrían surgir.

Estas son solo algunas de las mejores series de suspense disponibles en Netflix. Con tramas intrigantes, giros sorprendentes y actuaciones destacadas, estas series te brindarán emociones intensas y te mantendrán enganchado en cada episodio. Explora la plataforma y descubre más opciones emocionantes para disfrutar del género del suspense.