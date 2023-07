How I Met Your Father: ¿cuándo llegan los nuevos episodios?

Las comedias de situación son un clásico atemporal de la televisión estadounidense. Y How I Met Your Mother no ha sido una excepción: desde su debut en 2005, se ha convertido en un fenómeno internacional y ahora ha dado paso a su propio reinicio: How I Met Your Father. Después de una exitosa primera temporada, los fanáticos se preguntan cuándo podrán disfrutar de los nuevos episodios.

En 2022, la primera entrega de esta serie se sumó al catálogo de la plataforma de streaming. Ambientada en un futuro cercano a la serie original, con Hilary Duff en el papel principal, captura la esencia de la producción liderada anteriormente por Josh Radnor y Neil Patrick Harris, pero con una historia renovada.

¿De qué trata? Según la sinopsis oficial: "Sophie le cuenta a su hijo cómo conoció a su padre: una historia que nos transporta al año 2021, cuando Sophie y su grupo de amigos muy unidos están descubriendo qué quieren en la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las infinitas opciones".

La primera temporada de How I Met Your Father ya está disponible en su totalidad en la plataforma de streaming, al igual que la primera parte de la segunda temporada. El 26 de julio, llegarán a Star+ los nuevos episodios que continúan esta comedia escrita por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, y producida ejecutivamente por Aptaker, Berger, Carter Bays, Craig Thomas, Pam Fryman y Adam Londy.

En esta ocasión, Hilary Duff, Christopher Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran y Suraj Sharma encabezarán nuevamente el elenco. Además, se unirán al elenco Kim Cattrall, Daniel Augustin, Ashley Reyes, Josh Peck, Meghan Trainor, Leighton Meester, Mark Consuelos, John Corbett y Constance Marie. Prepárate para más risas y momentos memorables con esta talentosa alineación de actores.