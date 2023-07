Kevin Spacey: lo que pasó tras las acusaciones de delitos sexuales

Kevin Spacey, reconocido actor ganador de múltiples premios, ha enfrentado una serie de controversias y cancelaciones en los últimos años que han tenido un impacto significativo en su carrera. Tras las acusaciones de conducta sexual inapropiada en 2017, Spacey ha enfrentado una fuerte cancelación en la industria del entretenimiento.

Como resultado de las acusaciones, Kevin Spacey fue despedido de la exitosa serie de Netflix, "House of Cards", en la que interpretaba al personaje principal, Frank Underwood. La producción decidió seguir adelante con la última temporada de la serie sin la participación de Spacey, y el actor fue reemplazado por Robin Wright en el papel principal.

Además de su salida de "House of Cards", Spacey también enfrentó la cancelación de su película "All the Money in the World". Tras las acusaciones en su contra, el director Ridley Scott decidió reemplazar a Spacey por Christopher Plummer en el papel de J. Paul Getty en el último momento, grabando todas las escenas con el nuevo actor.

La cancelación de Kevin Spacey ha tenido un impacto significativo en su carrera, ya que ha sido excluido de proyectos y se ha visto limitado en su participación en la industria del entretenimiento. Aunque ha habido algunos intentos de regreso, como su aparición en un cortometraje en 2020, su presencia en la pantalla grande y televisiva ha disminuido considerablemente.

Es importante destacar que las acusaciones contra Kevin Spacey son serias y han tenido repercusiones en las personas involucradas. La cancelación del actor es un recordatorio de la importancia de abordar y denunciar cualquier forma de conducta inapropiada y abuso en la industria del entretenimiento y en cualquier otro ámbito de la sociedad.

Desde 2017, a Spacey rara vez se le ha visto fuera de los tribunales. Fue una de las primeras estrellas señaladas por el movimiento global del #MeToo, acusado de ataque sexual por varios jóvenes.

Actualmente Spacey comparece ante la justicia británica por doce cargos de delitos sexuales ocurridos entre 2001 y 2013 contra cuatro hombres que actualmente tienen entre 30 y más de 40 años. El actor se declaró no culpable.

Kevin Spacey construyó una carrera formidable dando vida a antihéroes enigmáticos, peligrosos y carismáticos, pero estas acusaciones lo relegaron al rango de persona non grata en Hollywood, mientras él niega todos los señalamientos.