Las mejores series de crimen y misterio en HBO Max

Si eres amante de las series de crimen y misterio, HBO Max tiene algunas opciones que no te puedes perder. Con tramas intrigantes, personajes complejos y giros inesperados, estas series mantendrán tu atención en cada episodio. Aquí tenemos algunas sugerencias.

"True Detective": Esta aclamada serie antológica sigue a detectives en diferentes períodos de tiempo mientras investigan crímenes complicados y se adentran en los rincones oscuros de la psicología humana. Con actuaciones destacadas y una narrativa inquietante, cada temporada ofrece una experiencia única y absorbente.

"The Night Of": Ambientada en Nueva York, esta miniserie sigue la historia de un estudiante universitario acusado de un brutal asesinato. A medida que el sistema legal se mueve lentamente, se desenmascaran las verdades ocultas y se examinan los prejuicios sociales. Con un guion inteligente y actuaciones cautivadoras, "The Night Of" te mantendrá en vilo hasta el último episodio.

"Sharp Objects": Basada en la novela de Gillian Flynn, esta serie sigue a una periodista que regresa a su ciudad natal para cubrir un caso de asesinato. A medida que profundiza en la investigación, se revelan secretos oscuros y se desentrañan los traumas del pasado. Con una atmósfera inquietante y una actuación magistral de Amy Adams, "Sharp Objects" te atrapará desde el primer episodio.

"The Outsider": Basada en la novela de Stephen King, esta serie combina elementos de crimen, misterio y terror sobrenatural. Cuando un niño es encontrado muerto y las pruebas apuntan a un sospechoso improbable, la investigación se adentra en lo inexplicable. Con un elenco talentoso y una trama intrigante, "The Outsider" te mantendrá en vilo hasta el final.

Estas series de crimen y misterio en HBO Max ofrecen historias apasionantes, personajes complejos y giros impactantes. Si disfrutas de las tramas intrincadas y los misterios sin resolver, no puedes dejar de ver estas series. Prepárate para sumergirte en un mundo de intriga y suspense mientras descubres los oscuros secretos y desafíos que enfrentan los protagonistas.