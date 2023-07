Chris Pratt celebra y nosotros con él

En el mundo del cine, hay actores que logran destacar por su versatilidad y capacidad para cautivar a la audiencia en diferentes géneros. Uno de ellos es Chris Pratt.

Conocido por su carisma y habilidad para combinar el humor con papeles de acción, Pratt ha dejado una huella significativa en la industria cinematográfica. Desde sus inicios en la comedia televisiva hasta convertirse en una de las estrellas más reconocidas del Universo Cinematográfico de Marvel, repasaremos algunos de los hitos más destacados de la carrera de este talentoso actor. Acompáñanos en este recorrido por la trayectoria de Chris Pratt y descubre cómo ha dejado su marca en la gran pantalla.

"Parks and Recreation" (2009-2015): Pratt alcanzó reconocimiento por su papel de Andy Dwyer en esta exitosa serie de comedia. Su interpretación del encantador y torpe personaje le valió elogios de la crítica y el cariño del público.

"Guardianes de la Galaxia" (2014): Pratt obtuvo el papel principal de Peter Quill, también conocido como Star-Lord, en el Universo Cinematográfico de Marvel. Su actuación en esta película de superhéroes fue aclamada, y Pratt se consolidó como una estrella de acción.

"Jurassic World" (2015): Pratt protagonizó esta exitosa película de la franquicia "Jurassic Park" como Owen Grady, un entrenador de dinosaurios. La película fue un gran éxito de taquilla y Pratt se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de Hollywood.

"Los siete magníficos" (2016): Pratt formó parte del elenco de esta película de acción y western, en la que interpretó a Josh Faraday. La cinta fue dirigida por Antoine Fuqua y recibió buenas críticas.

"Vengadores: Infinity War" (2018) y "Vengadores: Endgame" (2019): Pratt retomó su papel de Star-Lord en estas dos películas de los Vengadores, donde participó en el enfrentamiento contra el poderoso Thanos. Lo propio hizo en las siguientes películas de la trilogía de Guardians of the Galaxy, así como en Thor: Love and Thunder y en el especial de Navidad estrenado en Disney +.

"Jurassic World: El reino caído" (2018): Pratt regresó como Owen Grady en la secuela de "Jurassic World". La película continuó la historia de la isla Nublar y fue nuevamente un éxito de taquilla.

"The LEGO Movie" (2014) y "The LEGO Movie 2: The Second Part" (2019): Pratt prestó su voz al personaje principal, Emmet Brickowski, en estas películas animadas de LEGO. Su talento para la comedia se destacó en estos proyectos.

Chris Pratt ha demostrado su versatilidad como actor, pasando de roles cómicos a papeles de acción con gran éxito. Su carisma y habilidad para conectarse con el público lo han convertido en uno de los actores más populares de la industria del cine en los últimos años.